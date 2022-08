Samsung travaillerait sur une tablette pliable, la Galaxy Tab Fold

Savez-vous ce qui est mieux qu’un smartphone pliable ? Une tablette pliable. Selon une source, Samsung pourrait nous offrir cela. Et elle pourrait le faire très bientôt. Samsung est le roi des appareils pliables. Le géant technologique coréen domine le marché et détient une part de marché stupéfiante de 74 %. Le Galaxy Z Flip 3 est le smartphone pliable le plus populaire de tous les temps, puisqu’il représente à lui seul plus de la moitié de toutes les ventes de smartphones pliables en 2021.

Depuis que les écrans pliables ont fait leurs débuts, Samsung est avant-gardiste de cette technologie. Les appareils pliables constituent le premier défi conceptuel majeur au facteur de forme des smartphones établi par les premiers smartphones comme l’iPhone original (c’est-à-dire des dalles de verre avec de grands écrans).

Néanmoins, l’innovation semble stagner. À l’heure actuelle, la technologie pliable fait l’objet de deux approches majeures. La première tente d’être une successeure spirituelle des « phablettes » (c’est-à-dire des appareils qui peuvent servir à la fois de smartphones et de tablettes). Des appareils comme le Galaxy Z Fold ont pour objectif de servir de smartphones lorsqu’ils sont pliés et de tablettes lorsqu’ils sont dépliés.

La deuxième variante du facteur de forme pliable est le design en forme de clapet. Le Galaxy Z Flip incarne parfaitement ce dernier concept. Il s’agit d’un smartphone normal lorsqu’il est déplié, mais il peut être plié pour une portabilité maximale.

Nous avons donc des appareils pliables qui sont petits et peuvent devenir grands (comme le Z Fold) et des appareils pliables qui sont petits et peuvent devenir plus petits (comme le Z Flip). Mais avons-nous des appareils pliables qui sont grands et qui peuvent devenir encore plus grands ?

Un lancement aux côtés de la Galaxy Tab S9

Samsung semble travailler sur ce sujet. Selon le célèbre informateur IceUniverse, Samsung développe actuellement une tablette pliable. Cette information a été initialement partagée dans une publication sur Weibo. Selon l’informateur (dont les antécédents concernant Samsung sont presque parfaits), une Galaxy Tab Fold pourrait faire ses débuts aux côtés de la Galaxy Tab S9.

Alors que nous attendons avec impatience le lancement des Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 pour voir plus de la même chose, il serait intéressant de se demander ce qui pourrait venir avec la Galaxy Tab Fold. En supposant que Samsung suive un calendrier de lancement annuel, la série Galaxy Tab S9 — et la première tablette Galaxy pliable — devrait être dévoilée aux alentours de janvier-février 2023.

Samsung Display a eu de nombreuses occasions de présenter des facteurs de forme nouveaux et uniques basés sur sa technologie d’affichage pliable.