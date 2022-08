Microsoft Teams permettra d’enregistrer et d’envoyer de courts clips vidéo à vos collègues

Microsoft prépare une mise à jour pour la plateforme de collaboration Teams qui, selon elle, devrait permettre de mieux prendre en charge le travail hybride. Selon une nouvelle entrée dans la feuille de route de Microsoft 365, les utilisateurs de Microsoft Teams bénéficieront bientôt de la possibilité « d’enregistrer, de vérifier, d’envoyer et de visualiser de courts clips vidéos » dans les chats et les canaux.

Disponible sur les plateformes de bureau et mobiles, cette fonctionnalité offrira aux équipes une nouvelle voie de communication qui n’impliquera pas d’encombrer les calendriers de réunions excessives. Depuis le début de la pandémie, la concurrence entre les plus grands acteurs de l’espace de collaboration et de vidéoconférence est féroce.

Pour garder le rythme, les rivaux se sont souvent approprié des fonctionnalités et des concepts, comme la lutte pour la plus grande vue de galerie ou l’introduction d’arrière-plans virtuels.

Dans ce cas, Microsoft semble s’être inspirée de Slack Clips, une fonctionnalité introduite l’année dernière pour favoriser le travail asynchrone sur Slack. Les implémentations sont pratiquement identiques.

Il n’est peut-être pas surprenant que Microsoft ait choisi de poursuivre cette voie particulière, étant donné que l’entreprise s’est montrée si bruyante ces derniers temps sur la nécessité d’offrir un support les travailleurs hybrides et flexibles avec de nouveaux outils.

Réduire le besoin de réunions

La possibilité d’enregistrer et d’envoyer des messages vidéo rapides contribuera à réduire le besoin de réunions — qui peuvent être maladroites et tronquées lorsque certains participants se connectent virtuellement et d’autres se réunissent sur place — et permettra le décalage horaire pour ceux qui tentent de faire coïncider le travail avec d’autres engagements.

La nouvelle fonctionnalité Microsoft Teams est en cours de développement, mais devrait être déployée pour tous les utilisateurs d’ici la fin du mois de septembre.