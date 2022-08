Musk reste ouvert à l’idée d’un accord avec Twitter si la société révèle ses chiffres sur les bots

Elon Musk se dit prêt à poursuivre son acquisition de la populaire plateforme de microblogging, Twitter, si celle-ci fournit davantage d’informations sur la façon dont elle compte les utilisateurs. En effet, Elon Musk a officiellement défié l’actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal, dans un débat public, et les deux magnats de la technologie ont parlé du pourcentage de bots sur la plateforme.

Il s’agit d’un sujet très sensible dans le procès actuel, les idéologies opposées concernant ledit sujet donnant aux deux parties une chance d’exprimer leurs problèmes.

Le PDG de Tesla a annulé son offre d’achat de Twitter, affirmant que la société n’était pas disposée à fournir des informations sur le nombre de bots présents sur la plateforme. Musk est même allé jusqu’à accuser Twitter de comploter pour tromper les investisseurs et les actionnaires. Musk et Twitter sont désormais engagés dans des procès, chacun invoquant la mauvaise foi de l’autre. Les conditions non divulguées, connues sous le nom de « Twitter bots », sont une cause de rupture de l’accord d’achat et constituent toujours un argument de poids dans l’action en justice que le camp de Musk cherche à contrer contre l’entreprise.

Malgré l’acrimonie qui s’est installée, Musk a indiqué qu’il n’était pas opposé à la poursuite de l’accord, à condition que Twitter fournisse davantage d’informations sur la manière dont elle échantillonne ses comptes et détermine le nombre de bots.

Le débat a commencé à cause d’un fil de discussion en ligne sur lequel Andrea Stroppa, analyste en cybersécurité et en données, a parlé dudit sujet concernant le litige. Stroppa a parlé de l’escalade entre Twitter et Musk, citant la source du problème auquel les deux sont actuellement confrontés. Musk a déclaré qu’il s’agissait d’un « bon résumé du problème » et que la solution simple consistait à fournir des données sur l’enquête par sondage de Twitter portant sur 100 comptes.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage. Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Un vrai sujet de discorde

Le nombre de bots sur la plateforme de Twitter, ainsi que le nombre d’utilisateurs monétisables, est un point de discorde majeur, Musk accusant Twitter de minimiser le premier chiffre et d’exagérer le second.

Maintenant, Agrawal et le camp Twitter sont confrontés à un défi concernant le pourcentage de bots sur la plateforme, et il s’agit d’une déclaration publique qui se déroule sur une scène publique avec de nombreuses personnes qui en sont témoins. Néanmoins, il s’agit d’un geste significatif de la part de Musk, car il montre qu’ils ont beaucoup de choses concernant ce différend qu’ils peuvent lancer contre Twitter à la fois dans le débat et le procès.