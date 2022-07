Elon Musk n’achètera pas Twitter, mettant fin à l’accord de 44 milliards de dollars

Elon Musk a annoncé vendredi 8 juillet qu’il ne cherchait plus à acheter Twitter. La nouvelle a été annoncée vendredi après-midi dans des documents déposés auprès de la Security and Exchange Commission (SEC).

Musk a commencé à parler de ses intentions d’acheter Twitter plus tôt cette année, et a finalement conclu un accord avec Twitter en avril pour acheter le réseau social pour environ 44 milliards de dollars. Cependant, depuis lors, Musk est resté étrangement silencieux sur le sujet. Alors que son profil Twitter était autrefois rempli de grandes idées de changements et de bouleversements majeurs pour Twitter, il a à peine mentionné l’accord au cours du dernier mois.

Tout cela a maintenant un sens. Selon les documents déposés auprès de la SEC, Elon Musk se retire de la transaction en raison de déclarations « trompeuses » faites par Twitter au cours du processus de transaction.

« Pendant près de deux mois, Musk a cherché à obtenir les données et les informations nécessaires pour procéder à une évaluation indépendante de la prévalence des faux comptes ou des comptes de spam sur la plateforme de Twitter », peut-on lire dans le document déposé par l’équipe juridique de Musk auprès de la SEC. Il poursuit : « Twitter a omis ou refusé de fournir ces informations. Parfois, Twitter a ignoré les demandes de Musk, parfois il les a rejetées pour des raisons qui semblent injustifiées, et parfois il a prétendu se conformer tout en donnant à Musk des informations incomplètes ou inutilisables ».

Alors que Musk essaie de se retirer de l’acquisition, Twitter tente de maintenir l’accord. Le président de Twitter, Bret Taylor, a commenté le dépôt auprès de la SEC peu après sa publication, en déclarant sur Twitter que « le conseil d’administration de Twitter s’engage à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec Musk et prévoit d’engager une action en justice pour faire respecter l’accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause auprès de la Cour de chancellerie du Delaware ».

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022