Les spécifications du Xiaomi 12T apparaissent en ligne

La famille Xiaomi, qui ne cesse de s’agrandir, s’apprête à accueillir un nouveau membre : le Xiaomi 12T. Sans surprise, la rumeur veut qu’il y ait deux versions de cet appareil, le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro, ce dernier étant équipé de la technologie HyperCharge 120W.

La dernière fuite provient de Xiaomiui et détaille certaines des spécifications clés de l’appareil. Selon les informations divulguées, le Xiaomi 12T (nommé Plato) sera équipé d’une version overclockée du processeur Dimensity 8100 de MediaTek, appelée Ultra. Les détails sur cette version sont rares – il est fort probable que nous nous attendions à de meilleures performances mais au même nœud de fabrication de 5 nm que pour le 8100 standard.

Plus loin dans les spécifications, nous trouvons une dalle OLED avec une résolution de 2 712 x 1 220 pixels, et un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. La configuration de base de l’appareil devrait comporter 8 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne.

En ce qui concerne les spécifications de la caméra, la fuite décrit un système à trois caméras à l’arrière, avec la caméra principale employant un capteur Samsung ISOCELL HM6 de 108 mégapixels, jumelé à une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels.

La caméra frontale devrait être équipée d’un grand capteur Sony IMX 596 de 20 mégapixels.

En ce qui concerne la batterie et la charge, nous avons une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W (Xiaomi 12T standard) ou une option HyperCharge 120 W (Xiaomi 12T Pro). Le smartphone devrait être lancé dans le courant du mois de septembre.