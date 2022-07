Twitter poursuit Elon Musk pour l’obliger à réaliser une acquisition de 44 milliards de dollars

Le 9 juillet, Elon Musk, PDG de Tesla, a mis fin à l’accord de 44 milliards de dollars qu’il avait signé pour acquérir Twitter. Il a déclaré que Twitter n’avait pas respecté les termes de l’accord et ne lui avait pas donné d’informations importantes sur la réalité de la plateforme en ce qui concerne les comptes robots et les faux comptes.

Le président de Twitter, Bret Taylor, a déjà déclaré que l’entreprise allait poursuivre Musk en justice et le soumettre à des procédures judiciaires. Hier soir, Twitter a intenté une action en justice contre Elon Musk, demandant à la Cour de chancellerie du Delaware d’ordonner à la personne la plus riche du monde de réaliser la fusion au prix convenu de 54,20 dollars par action Twitter.

Peu après le dépôt de la plainte par Twitter, Musk a répondu par un tweet de son cru, en disant « Oh l’ironie lol ».

Oh the irony lol

L’action en justice accuse Musk d’une série de violations liées à la fusion qui ont porté préjudice à Twitter et à ses activités. En outre, Twitter a également commencé à augmenter les départs d’employés peu après l’accord. Twitter est également d’accord avec l’affirmation de Musk et affirme qu’il lui a caché davantage d’informations sur les comptes de spam parce qu’elle craignait qu’il ne crée une plateforme concurrente si l’acquisition échouait.

Twitter a qualifié les raisons invoquées par Musk de « prétexte » qui n’a pas de sens et a déclaré que sa décision de partir avait davantage à voir avec la chute du marché boursier, notamment des valeurs technologiques.

Selon Twitter, Musk est également accusé de violer l’accord de « non-dénigrement » de la fusion. Le procès comporte des captures d’écran de plusieurs de ses tweets, dont un avec un emoji de caca, qu’il a envoyé le 16 mai en réponse à deux tweets du PDG de Twitter, Parag Agrawal, expliquant les efforts de l’entreprise pour arrêter les comptes de spam.

La façon dont Musk a négocié l’accord, en refusant d’effectuer les vérifications classiques préalables à la fusion, a été critiquée par les experts juridiques, qui estiment que Twitter a l’avantage sur la base des informations actuellement disponibles.

En réponse à la démarche de Musk, l’action en justice de Twitter stipule ce qui suit,

En avril 2022, Elon Musk a conclu un accord de fusion contraignant avec Twitter, en promettant de faire tout son possible pour que l’accord soit conclu. Aujourd’hui, moins de trois mois plus tard, Musk refuse d’honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires parce que l’accord qu’il a signé ne sert plus ses intérêts personnels. Après avoir monté un spectacle public pour mettre Twitter en jeu et avoir proposé puis signé un accord de fusion favorable au vendeur, Musk pense apparemment qu’il est libre — contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware — de changer d’avis, de détruire l’entreprise, de perturber son fonctionnement, de détruire la valeur pour les actionnaires et de s’en aller.

Cette répudiation fait suite à une longue liste de violations contractuelles importantes commises par Musk, qui ont jeté un froid sur Twitter et ses activités. Twitter intente cette action pour interdire à Musk de commettre d’autres violations, pour le contraindre à remplir ses obligations légales et pour l’obliger à conclure la fusion une fois les quelques conditions en suspens satisfaites.