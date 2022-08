Instagram va tester des photos ultra-hautes en 9:16

by

Instagram a peut-être mis un terme à sa controversée refonte, mais cela ne signifie pas que l’entreprise prévoit d’arrêter de se concentrer sur le contenu en plein écran. Lors de son Ask Me Anything hebdomadaire, le PDG Adam Mosseri a confirmé que Instagram commencera à tester les photos ultra-hautes en 9:16 « dans une semaine ou deux », qui correspondent aux vidéos plein écran que l’application continue de pousser.

L’application, qui appartient à Meta, s’est progressivement orientée vers une utilisation accrue de la vidéo, au détriment de la photographie. Cependant, elle fera bientôt un effort pour que la photographie puisse cohabiter avec les vidéos sur le service.

« Vous pouvez avoir des vidéos hautes, mais vous ne pouvez pas avoir des photos hautes sur Instagram », a déclaré Mosseri. « Nous avons donc pensé que nous devrions peut-être nous assurer que nous traitons les deux de manière égale ». Actuellement, Instagram plafonne autour de 4:5 lorsqu’il affiche des images verticales qui ont été recadrées en conséquence, et loin du format plein écran utilisé par les vidéos telles que les Reels d’Instagram.

Mais l’introduction de la prise en charge de photos plus fines et plus grandes au format 9:16 les aidera à remplir tout l’écran lorsque vous faites défiler le flux de l’application.

Au cours du test de la refonte d’Instagram auprès des utilisateurs, Mosseri a admis plus d’une fois que l’expérience plein écran était moins qu’idéale pour les photos. Aujourd’hui, on constate qu’Instagram a toujours l’intention de mettre en avant cette expérience photo ultra haute, mais sans l’imposer à tous.

Vers un changement pour la plateforme

Les propres données de l’entreprise ont montré que le design remanié d’Instagram était si peu apprécié par certaines personnes qu’elles ont commencé à utiliser l’application moins fréquemment. Instagram a également déclaré qu’il réduirait le nombre de recommandations affichées aux utilisateurs jusqu’à ce qu’il parvienne à mieux sélectionner le contenu qu’ils apprécieront réellement.

L’annonce de la modification de la photographie est peut-être un changement de tactique pour une application qui s’acharne à copier les fonctionnalités de TikTok.