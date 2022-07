Instagram revient sur les récents changements de type TikTok qu’il a apportés

Instagram a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers temps pour avoir essayé de ressembler davantage à TikTok. Le récent déploiement du flux vidéo ainsi que le nombre croissant de messages recommandés l’ont conduit à une image négative, qui s’est encore aggravée lorsque les célébrités Kylie Jenner (troisième personnalité la plus suivie sur Instagram) et Kim Kardashian ont demandé à Instagram de redevenir Instagram. Suite à tout ce drame, la plateforme appartenant à Meta a décidé de revenir sur ces changements, mais c’est temporaire !

Cette semaine, la controverse entre Kylie Jenner et Kim Kardashian a pris de l’ampleur et Adam Mosseri d’Instagram et même Mark Zuckerberg ont répondu, mais pas d’une manière à laquelle les utilisateurs frustrés ne s’attendaient pas. Tous deux ont continué à prêter attention aux vidéos et à la façon dont Instagram deviendra plus axé sur les vidéos et les publications recommandées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adam Mosseri (@mosseri)

Cependant, assez rapidement, Mosseri a pris un chemin inverse et a déclaré que certains changements sympathiques sont prévus. Dans une interview accordée à Casey Newton pour sa lettre d’information Platformer, Mosseri a reconnu les critiques dont les nouveaux changements ont fait l’objet et a révélé qu’il allait les annuler.

Ainsi, le flux vidéo plein écran de type TikTok, qui était disponible pour une poignée de personnes, mais a suscité des réactions négatives, n’existera plus et Instagram s’efforcera de réduire le nombre de messages recommandés par l’algorithme qu’il présente aux utilisateurs. Et ce changement est apparemment basé sur les données d’utilisation internes et non sur le duo Kylie-Kim.

Dans la déclaration de Mosseri, on peut lire : « Lorsque vous découvrez quelque chose dans votre flux que vous ne suiviez pas auparavant, la barre devrait être haute — cela devrait juste être génial. Vous devriez être ravi de le voir. Et je ne pense pas que ce soit suffisamment le cas à l’heure actuelle. Donc je pense que nous devons faire un pas en arrière, en termes de pourcentage de flux qui sont des recommandations, nous améliorer dans le classement et les recommandations, et ensuite — si et quand nous le faisons — nous pouvons commencer à croître à nouveau ».

Instagram va réfléchir

Fondamentalement, Instagram va maintenant réfléchir un peu plus sur la façon dont elle prévoit de s’adapter au format tendance des vidéos courtes, d’améliorer ses algorithmes pour les messages recommandés, et de revenir avec quelque chose qui est plus acceptable pour les utilisateurs. Mosseri a accepté le fait que les changements peuvent affecter les gens, mais veut continuer à aller dans la direction de la tendance, ce qui est plutôt pratique.

La question ici est de savoir comment Instagram prévoit de maintenir un équilibre entre les tendances et ce que les gens veulent. Bien que son récent rapport trimestriel ait montré que Reels a augmenté de 30 %, les réactions négatives qu’il reçoit et la popularité de TikTok (ainsi que la baisse des revenus de Meta) restent les problèmes auxquels il doit faire face.

Tout ce que nous pouvons espérer est d’obtenir une expérience Instagram qui ne nous affecte pas tout en ayant accès à ce qui est « in ». Comme Mosseri n’a pas révélé les plans futurs, nous devrons attendre et observer.