OnePlus annonce OxygenOS 13 : voici tous les nouveaux changements

Avec le smartphone OnePlus 10T, OnePlus a également lancé OxygenOS 13, après avoir commencé à déployer la mise à jour en bêta fermée pour le OnePlus 10 Pro en juin dernier. La bêta ouverte sera bientôt disponible.

OnePlus a déclaré que OxygenOS 13 combine son expérience plus rapide, plus fluide et des performances plus stables avec un tout nouveau design Aquamorphic, qui s’inspire du flux de l’eau. Ceci est combiné avec une plus grande commodité, fiabilité et sécurité intégrée au cœur d’OxygenOS 13, dans le but d’élever votre vie numérique, a ajouté la société.

Un design Aquamorphique

La nouvelle version d’OxygenOS s’inspire des propriétés amorphes de l’eau, à savoir “aqua”, qui est apaisant, naturel et polyvalent, et “morphic”, qui fait allusion au sens du design high-tech, que l’on retrouve dans ses icônes minimalistes, ses animations et sa variété de formes et de textures.

Adaptation intentionnelle : OxygenOS 13 présente des bords doux et arrondis sur l’ensemble de son design pour une expérience visuelle plus confortable. Chaque détail du design d’OxygenOS 13 a été créé dans un but précis, rendant chaque élément à la fois utile et attrayant pour répondre à vos besoins

Vitalité calme : la forme et la fonction coexistent dans OxygenOS 13, car il ajoute à l’expérience de l’utilisateur en anticipant chaque besoin et en rendant les widgets plus accessibles par une pression longue

Conception intelligente : les couleurs du design d’OxygenOS 13 se transforment intelligemment pour s’adapter au moment de la journée où vous utilisez votre appareil – ce qui signifie que le système d’exploitation sera plus lumineux le matin et prendra une esthétique plus sombre et plus calme après le coucher du soleil.

Une expérience plus fluide

AI System Booster : OxygenOS 13 exploite la puissance d’AI System Booster, qui pousse encore plus loin ses performances fluides et stables. Grâce à des systèmes de gestion de la mémoire avancés et intelligents, AI System Booster vous permet de suspendre plus d’applications à la fois, afin que vous puissiez passer rapidement de l’une à l’autre pour une expérience plus rapide, plus fluide et ininterrompue

Always-on Display (AOD) : OxygenOS 13 dispose d’un plus grand choix d’AOD avec de plus grands niveaux de personnalisation à partir de la musique, de l’attente d’une livraison de nourriture ou de la création de chefs-d’œuvre sur Canvas ou Bitmoji, les AOD d’OxygenOS 13 permettent de naviguer avec facilité pendant les déplacements, a déclaré l’entreprise

Qualité de vie numérique

OxygenOS 13 optimise l’expérience utilisateur, la personnalisation et la connectivité. Les mises à jour clés comprennent une facilité d’utilisation améliorée avec des fonctions appelées Smart Launcher et Sidebar Toolbox, des jeux de niveau supérieur avec HyperBoost, un son élevé avec Spatial Audio, Dolby Atmos, Fast Pair et Audio Switch, et des options de partage avec Nearby Share et App Streaming.

Smart Launcher : il vous permet d’accéder plus rapidement aux applications des dossiers en agrandissant les dossiers et leur contenu sur votre écran d’accueil. Il est possible d’appuyer sur les applications d’un dossier et de les ouvrir sans avoir à ouvrir le dossier lui-même, pour une expérience plus rapide et plus transparente. Elle vous permet également d’ajouter rapidement et facilement des widgets pour vos applications préférées afin de profiter de leurs fonctionnalités depuis votre écran d’accueil.

Sidebar Toolbox : elle vous permet de tout faire sur votre appareil d’une seule main, en offrant un accès facile à toutes les applications et vous permet de personnaliser les applications qui y sont présentées

HyperBoost Gaming Engine : il alimente une série de fonctions conçues pour offrir une expérience de jeu plus fluide et plus stable lors de la lecture des titres pris en charge. Il réduit les fluctuations du taux de trame et améliore le taux de réponse tactile de l’appareil

Spatial Audio & Dolby Atmos : OxygenOS 13 prend en charge Spatial Audio qui ajuste la direction du son dans différentes applications pour une expérience optimale. En outre, Dolby Atmos est pris en charge par OxygenOS 13 qui offre un champ sonore plus large et une perception spatiale plus précise du son

Fast Pair : cela vous permet de connecter de manière transparente votre appareil avec les écouteurs et les casques sans fil pris en charge, les téléviseurs connectés et plus encore en quelques secondes, afin de passer moins de temps dans les menus et plus de temps à profiter du contenu

Audio Switch : cette fonction vous permet de passer facilement d’un appareil audio à un autre, ou vice versa. Il n’y a aucune perturbation lorsque vous passez d’un casque à un autre, ce qui crée une transition sonore fluide

Partage à proximité et streaming d’applications : en vous connectant à un seul compte Google, la fonction Nearby Share vous permet de transférer du contenu depuis des appareils Android et Windows avec plus de facilité et de rapidité, pour un partage de contenu sans faille. Et, grâce à une fonction appelée App Streaming, les smartphones peuvent diffuser le contenu de leur écran vers d’autres appareils Chrome OS situés à proximité, pour un partage amélioré

Sécurité avancée

OxygenOS 13 vous avertira automatiquement des applications et des téléchargements à risque pour une sécurité accrue. En outre, il maintient votre emplacement sécurisé, même lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public. Les capacités sous-jacentes d’Android renforcent encore la sécurité en contrôlant les notifications des applications et en filtrant le contenu en fonction de vos préférences, a déclaré OnePlus.

Une version améliorée du coffre-fort privé sécurise les données, les documents et les fichiers multimédias dans un coffre-fort virtuel, afin qu’ils ne soient pas accessibles par d’autres applications.

Calendrier de mise à jour

Alors que le petit aperçu d’OxygenOS 13 d’aujourd’hui est génial à voir, je suis toujours impatient de prendre en main le logiciel et de voir comment il se comporte dans l’utilisation quotidienne. Il y a certainement quelques changements de conception par rapport à OxygenOS 12, mais il semble que OnePlus se glisse davantage vers son esthétique ColorOS – ne revenant pas au design minimaliste des versions OxygenOS précédentes.

Sur quels appareils OxygenOS 13 arrivera-t-il, et quand ? Le OnePlus 10 Pro sera le premier à recevoir OxygenOS 13, suivi par le nouveau OnePlus 10T plus tard cette année. On ne sait pas encore exactement quand et comment les propriétaires pourront participer au programme de bêta ouverte.

À l’avenir, les OnePlus 8, 8 Pro, 8T, OnePlus 9, 9 Pro, 9R et 9RT recevront également la mise à jour. Pour les propriétaires d’un smartphone Nord, elle arrivera sur les Nord 2, Nord 2T, Nord CE, Nord CE 2, et Nord CE 2 Lite. OnePlus ne s’est pas engagé sur un calendrier pour la version publique finale du logiciel pour le moment.