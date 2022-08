Voici le OnePlus 10T et sa charge rapide de 150 W au prix de départ de 729 euros

Après ne pas avoir sorti de OnePlus 9T l’année dernière, la série « T » de OnePlus fait son retour en 2022 avec le OnePlus 10T, qui voit son lancement officiel aujourd’hui. De nombreux détails de l’appareil ont déjà été rendus publics, donc les nouvelles d’aujourd’hui concernent les prix et la disponibilité.

En France, le smartphone est disponible en précommande sur Amazon et OnePlus dès aujourd’hui, et sera en vente libre le 25 août. Les prix du OnePlus 10T commenceront à 729 euros et passent à 829 euros pour le modèle haut de gamme.

Le OnePlus 10T répond à un grand nombre des critères de la sortie d’un smartphone en milieu d’année. Bien qu’il ait un design général analogue au précédent OnePlus 10 Pro avec une grande bosse carrée pour la caméra à l’arrière, il y a eu de nombreuses mises à niveau internes. La plus intéressante est la technologie de charge. Alors que le OnePlus 10 Pro était limité à un maximum de 80 W de charge rapide, le OnePlus 10T hérite de la charge rapide de 150W vue pour la première fois dans le OnePlus 10R et le GT Neo 3 de Realme, une autre marque de BBK Electronics.

Pour le OnePlus 10T, la société promet une charge complète de 1 à 100 % en 19 minutes.

En interne, le OnePlus 10T est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, une légère mise à niveau par rapport au 8 Gen 1 vu dans le 10 Pro. La quantité maximale de RAM a également été boostée et s’étend désormais jusqu’à 16 Go sur le modèle haut de gamme. C’est suffisant pour pouvoir suspendre 35 applications en arrière-plan à la fois, selon OnePlus. L’entreprise affirme également que le smartphone utilise son système de refroidissement « le plus grand et le plus avancé » pour que tout fonctionne bien.

Plus la marque Hasselblad

À l’avant, le téléphone dispose d’un écran OLED 1080p de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement qui peut s’ajuster dynamiquement entre 90 et 120 Hz. Il n’y a pas de caméras de marque Hasselblad cette fois-ci, mais le OnePlus 10T est toujours livré avec un trio de capteurs à l’arrière : une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, on trouve une caméra frontale de 16 mégapixels dans une découpe en forme de trou au milieu de l’écran.

Le OnePlus 10T sera livré avec OxygenOS 12.1, qui est basé sur Android 12 de l’année dernière. Il devrait recevoir trois mises à jour majeures d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Naturellement, OxygenOS 13 arrive plus tard dans l’année (basé sur Android 13) et sera disponible sur les appareils phares de OnePlus remontant au OnePlus 8 et les appareils Nord remontant au Nord CE.

Enfin, OnePlus annonce également aujourd’hui un nouveau chargeur de voiture de 80 W, qui peut charger un OnePlus 10T de un à 100 % en 29 minutes.