Winamp est de retour avec une vraie mise à jour pour 2022

Winamp était un lecteur de musique populaire pour Windows à la fin des années 1990 et au début des années 2000, et il compte encore aujourd’hui quelques fans fidèles. Après quatre ans de développement et plusieurs fuites de patchs bêta, une nouvelle version de test est disponible pour Winamp.

Avant que les plateformes de streaming musical ne prennent de l’importance, nous devions extraire notre musique des CD et lire les fichiers MP3 obtenus sur un lecteur multimédia. L’un des lecteurs multimédias les plus appréciés pour lire les MP3 était Winamp, qui comprenait des habillages rétro et des visualisations animées qui se synchronisaient avec la musique.

Winamp a cessé d’être développé après la sortie de la version 5 666 en 2013. C’était jusqu’en octobre 2018, lorsque Winamp 5.8 a fait l’objet d’une fuite en ligne, et que les développeurs ont décidé de le publier eux-mêmes sur le site Winamp.com.

Winamp 5.9 RC1 Build 9999 a été publié le 26 juillet pour Windows, avec de nombreuses petites améliorations et corrections de bugs — Windows 11 est officiellement pris en charge, vous pouvez lire les flux audio sur HTTPS, et le codec VP8 est maintenant correctement reconnu. La nouvelle version ne fonctionne plus sous Windows XP ou Vista. La majeure partie du travail de cette version a consisté à moderniser le code, afin que les futures mises à jour ne prennent pas quatre ans de plus.

L’équipe de développement a déclaré : « Pour l’utilisateur final, il peut sembler qu’il n’y a pas beaucoup de changements, mais la partie la plus importante et la plus difficile a été de migrer l’ensemble du projet de VS2008 à VS2019 et de réussir à le construire. Le travail de base a maintenant été effectué, et nous pouvons maintenant nous concentrer davantage sur les fonctionnalités ».

4 ans de travail

L’effort pour maintenir la version classique de Winamp se produit parallèlement aux autres ambitions de la société liées à la musique, qui comprennent une version multiplateforme mise à jour, une « Fondation Winamp » qui finance les musiciens, et les ventes NFT. L’équipe de Winamp a déclaré en mars que Winamp 6 sera une « application multiplateforme pour Android, iOS, le web, etc. », et que Winamp 5 pour Windows n’est « pas mort ».

Il y a quelques bugs persistants dans la Release Candidate, surtout lorsqu’elle est utilisée avec des plugins plus anciens, mais les corrections sont prévues.