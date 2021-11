Winamp fait son retour et ouvre une version bêta pour un nouveau produit

Winamp a complètement remanié son site Web, et il semble que le célèbre lecteur multimédia fasse un retour en force. Le nouveau Winamp promet une expérience entièrement nouvelle et redessinée, et il pourrait bien être plus qu’un simple lecteur multimédia pour les utilisateurs moyens et les audiophiles.

L’écoute de musique hors ligne appartient au passé et la plupart des gens sont abonnés à des services de streaming tels que Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal et Deezer. De nombreux services de streaming se concentrent désormais sur les podcasts, et certains font également appel à des artistes, en exclusivité pour leurs propres services, afin d’inciter davantage d’utilisateurs à s’abonner.

Le nouveau site Web de Winamp accueille les utilisateurs avec le nouveau logo de Winamp, et il suit une conception moderne et plate. La société explique comment elle veut créer un « espace unique pour les créateurs ». Elle veut également aider les créateurs audio à disposer de davantage de contrôle sur leur contenu, et les aider à se connecter avec les fans et à gagner des revenus plus élevés.

Ce n’est pas tout à fait clair ce que Winamp essaie de faire, mais il semble que le service pourrait vouloir devenir une sorte de plateforme sociale pour les créateurs de contenu, et aussi soutenir les fonctionnalités traditionnelles telles que l’écoute de la musique et des radios.

Winamp pourrait également finir par être une nouvelle plateforme de streaming et offrir de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, les créateurs de contenu et les hôtes de podcasts, mais ce n’est qu’une spéculation pour le moment.

Le grand retour de Winamp

Winamp a également lancé une version bêta, et les utilisateurs peuvent déjà s’inscrire pour tester la prochaine génération du logiciel avant tout le monde, et partager leurs commentaires directement avec l’équipe de développement. Si vous voulez aider et tester le logiciel, vous pouvez le faire ici.

Winamp a été initialement publié en 1997, et c’était un lecteur multimédia riche en fonctionnalités et très populaire sur les ordinateurs. Le logiciel était en développement actif de 1997 à 2013, mais il a été fermé peu de temps après qu’une version du logiciel ait été divulguée au grand public. La société a promis d’autres mises à jour, mais elles n’ont jamais vu le jour.