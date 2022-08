Les Galaxy Buds 2 Pro seraient dotés d’une fonction d’annulation du bruit « intelligente »

Le 10 août sera une journée passionnante pour la communauté technologique. À cette date, Samsung tiendra son prochain événement Unpacked, au cours duquel nous nous attendons à ce qu’il dévoile deux nouveaux smartphones, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, sa toute nouvelle série de smartwatches, la Galaxy Watch 5, et de nouveaux écouteurs Pro.

Il n’y a pas eu beaucoup de révélations sur les futurs écouteurs Galaxy Buds 2 Pro de Samsung avant leur révélation attendue lors du Samsung Unpacked le 10 août. Maintenant, un nouveau rapport nous donne ce qui ressemble à un rendu officiel pour les appareils, ainsi que certaines spécifications et caractéristiques matérielles.

Le rapport provient de WinFuture, et le rendu de la fuite montre les Galaxy Buds 2 Pro dans leur couleur Zenith Gray. Ils sont également censés être disponibles avec une option de couleur Bora Purple. Le design de la nouvelle version semble être légèrement différent de celui des précédents Galaxy Buds Pro.

Certaines des nouvelles caractéristiques des Galaxy Buds 2 Pro comprendront ce que Samsung appelle « Intelligent Active Noise Cancellation ». La fonction est censée éliminer ce qui, selon l’article, est « même le bruit ambiant le plus fort ». Les écouteurs seront également dotés d’un mode ambiant, qui permettra à son propriétaire d’écouter le son des écouteurs tout en écoutant une personne à côté de lui.

Les écouteurs seront équipés d’un haut-parleur de 10 mm et de plusieurs microphones intégrés. L’autonomie de la batterie des Galaxy Buds 2 Pro est censée durer jusqu’à 8 heures sur une seule charge, avec jusqu’à 29 heures d’utilisation lorsqu’elle est combinée avec l’étui de charge des écouteurs. Malheureusement, on ignore pour l’instant quelle sera l’autonomie des Galaxy Buds 2 Pro lorsque la fonction ANC est activée.

Une excellente autonomie

Les derniers écouteurs de Samsung prendront en charge le Bluetooth 5.3, qui offre une consommation d’énergie plus faible et une connexion plus sûre et de meilleure qualité par rapport aux précédentes itérations du Bluetooth. En outre, les Galaxy Buds 2 Pro seront équipés de pilotes plus petits de 10 mm, qui devraient tout de même offrir une qualité sonore de premier ordre, et de plusieurs microphones pour une meilleure clarté des appels. En comparaison, les Galaxy Buds Pro sont dotés de haut-parleurs à 2 voies dans chaque écouteur, avec un haut-parleur principal de 11 mm et un plus petit de 6,5 mm destiné à l’extrémité supérieure du spectre sonore. Samsung ajoutera également son support audio à 360 degrés à ses prochains écouteurs, qui offriront une expérience de son surround. Ils seront également dotés d’un indice de résistance à l’eau IPX7. Cela signifie que les écouteurs seront capables de supporter une immersion dans un mètre d’eau douce pendant une demi-heure sans aucun dommage.

L’article cite un prix de 229 € pour les Galaxy Buds 2 Pro, ce qui est conforme à une fuite antérieure. Gardez à l’esprit que Samsung n’a pas confirmé cette information, mais il nous reste que quelques jours pour voir si ce rendu et ces informations sont corrects.