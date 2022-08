La Galaxy Watch 5 se chargerait jusqu’à 45 % en 30 minutes grâce au dock USB-C de 10 W

Même si Apple domine majoritairement le marché des smartwatches, Samsung arrive en deuxième position, ce qui est impressionnant si l’on considère qu’elle a utilisé sa plateforme wearable interne pendant des années. La Galaxy Watch 4 a changé la donne en adoptant Wear OS de Google, faisant potentiellement de Samsung le plus grand fournisseur de montres Wear OS.

Heureusement, il semble que Samsung n’ait pas changé de direction à nouveau — du moins pas encore — et qu’elle continuera à utiliser Wear OS pour son prochain modèle de smartwatch. La série Galaxy Watch 5 s’avère être assez intéressante sur la base de certaines fuites, et elle pourrait établir la norme pour les smartwatches Wear OS non luxueuses. Cette dernière information place la barre encore plus haut, en affirmant que le prochain modèle de Galaxy Watch pourrait également avoir l’un des temps de charge les plus rapides sur le marché des wearables.

Samsung a introduit de nombreuses fonctionnalités et idées uniques sur le marché des smartwatches ; par exemple, elle a utilisé une version modifiée, mais complète d’Android sur la toute première Galaxy Gear à une époque où ses pairs venaient d’adopter Android Wear. La société a également introduit une bague de contrôle rotative à la place d’une traditionnelle couronne numérique, une caractéristique qui reste unique aux smartwatches de Samsung, mais qui pourrait également disparaître cette année. Elle a également été l’une des premières à utiliser la recharge sans fil inversée pour recharger les smartwatches plutôt que les autres smartphones.

On s’attend à ce que la Galaxy Watch 5, qui sera lancée dans quelques jours, apporte quelques améliorations mineures, dont la plus importante serait l’amélioration de l’autonomie, tant en termes de capacité que de vitesse de charge, et Samsung devrait modifier quelques conventions standard pour y parvenir.

Après avoir divulgué les prix de la Galaxy Watch 5 et de la Watch 5 Pro, du moins en dollars canadiens, l’informateur Snoopy Tech s’y met à son tour avec les spécifications et les images du chargeur. Il s’avère que la Galaxy Watch 5 aura un « dock » de charge USB-C qui est capable d’une sortie de 10 W qui chargera les batteries des smartwatches de 45 % en 30 minutes.

45% in 30 minutes —SnoopyTech (@_snoopytech_) August 1, 2022

Une excellente nouvelle

C’est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour la Galaxy Watch 5 Pro qui est largement attendue pour avoir une batterie beaucoup plus grande, d’une capacité de 500 mAh, d’où une autonomie beaucoup plus longue que la Galaxy Watch 4 Classic qui sera sa prédécesseure malgré le changement dans la dénomination. Bien sûr, cette information est valable tant que le câble de charge est connecté à un adaptateur d’alimentation de 10 W.

Étant donné la rumeur selon laquelle la Galaxy Watch 5 se chargera à 45 % en 30 minutes, on peut penser que le dock de 10 W soit maintenant capable de la porter à 80 % pendant 15 minutes supplémentaires. Il s’agit là d’une excellente nouvelle d’autant que Samsung s’apprête à annoncer une véritable smartwatch à l’autonomie de 2 ou 3 jours, du moins en ce qui concerne la Galaxy Watch 5 Pro, ce qui est titanesque pour une montre connectée dotée d’une batterie de 500 mAh.