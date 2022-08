Le calendrier de lancement d’Android 13 apparemment annoncé par Google

Android 12, quant à lui, a connu une sortie retardée en octobre. Android 11 et Android 10 ont été publiés en septembre, tandis qu’Android 9 est arrivé en août. Tout cela indique que le cycle de sortie d’Android de Google n’est pas organisé, mais nous pourrions voir une sortie plus tôt que prévu d’Android 13. Vous devez également noter que la mise à jour bêta d’Android 13 a été publiée un mois avant l’événement I/O 2022, ce qui est plus tôt que le calendrier habituel de publication.

