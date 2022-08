Apple publie une vidéo répondant aux questions sur le passage d’Android à l’iPhone

À six semaines de l’introduction de la série d’iPhone 14, Apple profite de l’occasion pour planter une graine dans l’esprit des utilisateurs d’Android. Une vidéo publiée cette semaine par Apple est intitulée « Switching to iPhone. All your questions answered ».

La vidéo s’ouvre sur la majestueuse porte d’entrée de l’Apple Store de Barcelone, en Espagne. L’animateur de la vidéo (un Apple Genius) répond à certaines des questions les plus recherchées par les utilisateurs d’Android concernant le passage à iOS et à l’iPhone. « C’est un processus simple et facile », déclare l’animateur.

La première question est de savoir s’il sera facile de transférer des contacts, des photos et des messages d’un téléphone Android vers un iPhone. Grâce à l’application Migrer vers iOS, disponible sur le Google Play Store, la réponse est « oui ». Vous pouvez sélectionner le contenu que vous souhaitez transférer vers votre nouvel iPhone, notamment les messages, les contacts, le calendrier, la liste des photos, votre compte Google, etc.

Un propriétaire d’un smartphone Android veut savoir si, s’il décide d’acheter un iPhone, il peut échanger son smartphone Android ? La réponse est bien sûr « oui », sauf si l’appareil n’est pas éligible pour un échange. Dans ce cas, Apple vous aidera à le recycler. Et si vous n’êtes pas sûr de l’iPhone à acheter, Apple vous aidera à décider.

Une autre question demande : « Si je passe à l’iPhone, est-ce qu’il tiendra dans le temps ? ». Notre hôte répond « certainement », car l’iPhone est durable et résiste à la poussière, aux déversements et aux éclaboussures. Elle évoque également l’autonomie de la batterie qui est tout simplement spectaculaire, surtout avec l’iPhone 13 Pro Max.

Ceux qui passent à l’iPhone pourront également profiter des performances fluides de l’appareil, qui dureront des années. Cela signifie que lorsque le moment sera venu d’échanger votre nouvel iPhone, il aura « encore de la valeur ». Et Apple utilise la vidéo pour souligner qu’iOS est fiable et empêche le téléphone de planter parce qu’il vient d’Apple. D’autres fabricants de smartphones, note notre hôte, obtiennent leur logiciel d’une autre société (par exemple Google), ce qui entraîne des retards dans les mises à jour qui peuvent être moins fiables.

De réelles

La question suivante est la suivante : « Si je passe à l’iPhone, obtiendra-t-il les dernières mises à jour ? ». La réponse est que l’iPhone est livré avec la dernière version du système d’exploitation dès sa sortie de la boîte. « C’est une autre grande chose que les utilisateurs d’Android aimeraient avoir en possédant un iPhone », dit l’animateur. Et pour montrer combien de temps Apple supporte les anciens modèles, elle note que l’iPhone 6s, sorti en 2015, recevait encore iOS 15.

Essayez de ne pas vous laisser emporter par l’excitation qu’entraîne l’annonce d’un nouveau smartphone. En ce qui concerne la protection des informations personnelles, Apple affirme que « l’iPhone est construit de A à Z pour protéger votre vie privée et vous donner le contrôle de vos informations ».

Il est facile de se laisser emporter par l’excitation qui entoure l’annonce des nouveaux smartphones iOS et Android. Si vous n’êtes pas un passionné de smartphone, demandez aux personnes que vous connaissez de vous parler de leurs expériences avec un appareil particulier. Allez chez un revendeur et vérifiez les smartphones qu’il expose en en mettant plusieurs dans votre main pour voir comment vous vous sentez.