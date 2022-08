Logitech travaille avec Tencent sur un mystérieux ordinateur de poche

Logitech G collabore avec Tencent Games pour lancer un appareil de poche dédié aux jeux sur le cloud plus tard cette année. Le nouveau matériel sera conçu pour les services de cloud gaming, offrant un appareil dédié avec des commandes au lieu des traditionnels boîtiers que l’on attache aux smartphones.

La console de jeux sur le cloud prendra en charge Xbox Cloud Gaming et le service GeForce Now de NVIDIA. Logitech et Tencent travaillent tous deux avec Microsoft et NVIDIA sur ce matériel.

Logitech et Tencent se contentent de présenter l’appareil aujourd’hui, et il n’y a aucune mention d’une date de sortie, de prix, ou même de ce à quoi ressemble la console de jeu sur le cloud. Logitech s’appuiera évidemment sur son expérience dans la fabrication d’accessoires de jeux pour PC et consoles, tandis que Tencent semble être davantage un partenaire opérationnel.

« Le leadership de Logitech G en matière de matériel de jeu pour PC et consoles en fait un partenaire idéal pour nous aider à concrétiser notre vision d’apporter une meilleure expérience de jeu aux joueurs du monde entier », a déclaré Daniel Wu, directeur général du Tencent Games Smart Solution Innovation Lab, dans un communiqué de presse. « Ce jour marque le début d’une nouvelle opportunité pour nos entreprises de repousser encore plus loin les frontières des appareils de jeu ».

« En tant que l’une des principales plateformes mondiales pour le développement, l’édition et les opérations de jeux, Tencent Games a été à la pointe de l’innovation et c’est pourquoi nous nous sommes associés à eux », explique Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. « En tant que personne qui a grandi en jouant à des jeux vidéo, l’idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque partout est super excitante, et nous sommes impatients de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé ».

Pas encore d’informations concrètes

La nouvelle console portable de cloud gaming n’a qu’un site Web dédié où vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour, mais Logitech promet un lancement plus tard cette année, donc nous devrions obtenir plus d’informations dans les mois à venir.

Cette mystérieuse nouvelle console arrive quelques mois après que Valve ait lancé sa console Steam Deck, qui a contribué à transformer l’idée du jeu sur PC en déplacement. Steam Deck prend en charge les services de jeux sur le cloud tels que Stadia et Xbox Cloud Gaming, mais certaines personnes pourraient vouloir une alternative moins chère à la Steam Deck, capable d’exécuter des jeux sur le cloud et ne dépendant pas de votre smartphone. Il semble que Logitech soit en train de créer cette alternative.