Non, Google Stadia ne fermera pas, assure Google

Google a introduit son service de streaming de jeux basé sur le cloud, Google Stadia en 2019, mais n’a même pas été en mesure de générer autant d’enthousiasme et de popularité que l’entreprise ou même les gens auraient attendu si nous prenons en compte la popularité de Xbox Cloud Gaming. En conséquence, les rumeurs ont commencé à faire le tour de la question que Google pourrait être en train de planifier la fermeture du service. Et, maintenant, Google a répondu.

La nouvelle d’une éventuelle fermeture de Google Stadia a commencé à circuler lorsque le compte Twitter Killed by Google, qui surveille les services que Google supprime, en a parlé.

Le récent tweet du compte Twitter suggère que Google prévoit de mettre un terme à Stadia. Bien que le calendrier exact ne soit pas connu, cela pourrait se produire d’ici la fin de l’été. L’entreprise informerait les gens 30 à 60 jours avant le dernier jour de Stadia et rembourserait également le montant de l’abonnement sans frais supplémentaires.

Bien qu’il s’agisse d’une rumeur, les choses pourraient devenir vraies, étant donné la façon dont Google a tendance à tuer beaucoup de ses services. De plus, en 2021, l’entreprise a également supprimé son studio de développement de jeux vidéo, et peut-être que le moment est venu pour Google Stadia de mourir ! Cependant, une mise à jour a suggéré que pour l’instant, Google Stadia n’ira nulle part.

Suite à la circulation de cette rumeur, de nombreuses personnes ont pris la parole sur Twitter pour exprimer leurs inquiétudes à ce sujet et Google a eu la gentillesse de fournir une réponse définitive. Dans une réponse à un utilisateur de Twitter, Google a précisé que Google Stadia n’allait pas s’arrêter. En fait, l’entreprise s’apprête à proposer de nouveaux jeux sur Google Stadia et Stadia Pro.

Le compte Twitter de Google Stadia a également posté un tweet plutôt moqueur, annonçant que les utilisateurs de Stadia Pro peuvent désormais jouer gratuitement à Wavetale jusqu’au 1er août. Donc peut-être, Stadia est là pour perdurer après tout.

Just a heads up

Old coworker of mine is now one of the social managers for Google. They had a pretty large seminar in California this past weekend, and long story short you now can play Wavetale at no additional cost on Stadia Pro until August 1: https://t.co/2O6P0Kd8Kd pic.twitter.com/Hjo0pvARKx

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) July 29, 2022