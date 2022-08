Microsoft Edge va compresser le cache pour devenir plus rapide que jamais

Tous les navigateurs web enregistrent certains fichiers liés aux sites web que vous visitez. Ces données sont mises en cache localement sur votre disque dur, sous la forme de cookies, de médias (images) et d’autres données. Il s’agit également de certaines ressources qui peuvent être réutilisées par le navigateur, c’est-à-dire qu’elles peuvent aider l’application à charger les pages plus rapidement lors des visites suivantes, car le navigateur n’a pas à les retélécharger depuis l’Internet à partir de zéro.

C’est utile, mais cela pose aussi un problème. Comme le cache s’agrandit au fil du temps, il peut finir par prendre beaucoup d’espace, consommant souvent plusieurs gigaoctets de stockage. Si cela peut sembler insignifiant pour les utilisateurs qui disposent d’un disque dur de grande capacité, cela peut être un problème pour ceux qui ont moins d’espace de stockage, comme les ordinateurs portables dotés d’un SSD de petite capacité. Une empreinte disque importante (causée par le cache de données) peut également entraîner une dégradation des performances globales du système. Vous avez peut-être remarqué que votre ordinateur ralentissait, car le navigateur accaparait toutes les ressources disponibles.

La suppression du cache aidera bien sûr les utilisateurs à récupérer l’espace, mais se traduira par une expérience de navigation plus lente. La solution de Microsoft à ce problème est la compression du cache du disque. En effet, Microsoft Edge compressera bientôt automatiquement les caches de disque, ce qui contribuera à améliorer ses performances et donnera aux utilisateurs un gain de vitesse notable. La société affirme que son objectif est de « fournir le navigateur le plus performant possible sur Windows et d’autres plateformes », malgré la concurrence féroce de Google Chrome (qui, comme Edge, est basé sur la plateforme Chromium) et de Safari d’Apple. Selon Microsoft, le contenu des caches créés par les navigateurs est « souvent hautement compressible ».

Microsoft a déclaré qu’à partir de Edge 102 sur Windows – Edge 102 a été publié le mois dernier, et a déjà été remplacée par Edge 103, donc vous devriez déjà avoir la nouvelle fonctionnalité dans votre navigateur, son navigateur allait « automatiquement compresser les caches de disque sur les appareils qui répondent aux contrôles d’éligibilité, afin de s’assurer que la compression sera bénéfique sans dégrader les performances ».

Mais il y a un hic. Microsoft affirme que Edge compressera automatiquement le cache sur les appareils qui répondent à certains contrôles d’éligibilité. Cependant, elle n’a pas révélé quelles sont ces exigences. On ne sait pas non plus si la société étendra la fonctionnalité aux versions macOS et Linux du navigateur, mais je pense qu’elle est peut-être exclusive à Windows, car elle utilise WOF (WofCompressedData Binaries) pour compresser les données.

De quoi rendre son navigateur meilleur

Microsoft Edge a longtemps été désavantagé par rapport à ses concurrents, bien qu’il soit le navigateur par défaut des machines Windows modernes. Cependant, la société a travaillé dur pour proposer des mises à jour afin de le rendre plus rapide, plus réactif et plus performant. Plus récemment, les exigences du navigateur en matière de CPU et de mémoire ont été réduites, ce qui aurait un effet moins dommageable sur l’autonomie de la batterie. Selon Bleeping Computer, les onglets dormants devraient utiliser 32 % de mémoire en moins en moyenne, et l’utilisation du processeur baisser de 37 %.

En outre, la feuille de route de l’entreprise laisse entrevoir de futures mises à jour destinées à stimuler la productivité. Le mois dernier, nous avons fait état d’une nouvelle fonctionnalité côte à côte qui devrait arriver sur Edge en août 2022.