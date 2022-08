Samsung dément les rumeurs d’abandon des puces Exynos

Alors que les rapports laissent entendre que Samsung pourrait renoncer à la puissance de ses puces Exynos pour ses smartphones phares en 2023 et peut-être 2024, Samsung a nié les accusations selon lesquelles elle cessera d’exploiter ses puces Exynos. Selon le Korean Mail Economic Daily, la société a affirmé lors de sa conférence téléphonique du deuxième trimestre 2022 que « ce n’est pas vrai du tout » qu’elle va cesser d’exploiter son activité Exynos.

Samsung a démenti ces informations après avoir publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2022, ajoutant que la société se concentrait plutôt sur l’amélioration de la compétitivité du prochain processeur mobile Exynos. Elle continuera également à essayer de collaborer avec d’autres entreprises de propriété intellectuelle et de commencer le développement précoce afin d’augmenter la part de marché des clients importants.

Ces remarques montrent que Samsung repart essentiellement à zéro après un faux rapport en provenance de Corée en mai, selon lequel Samsung renoncerait aux sorties de puces Exynos pour ses flagships Galaxy en 2023 et 2024. Un nouveau processeur personnalisé haut de gamme pour la série Galaxy S serait en cours de développement par la « Dream Team » de Samsung, qui compte plus de 1 000 membres.

Selon les rapports, Samsung a décidé de retarder la sortie d’un nouveau processeur phare Exynos en 2023 et 2024 afin de se concentrer sur ce travail critique. Le Galaxy S23 sera uniquement équipé d’un processeur Snapdragon, ce qui explique pourquoi. Il est prévu que ce prochain chipset haut de gamme apparaisse en 2025.

Selon Counterpoint Research, MediaTek était en tête du marché mondial au quatrième trimestre 2015 avec une part de 33 %, suivi de Qualcomm avec 30 % et d’Apple avec 21 %. La part de Samsung Exynos était de 4 %.

Samsung est dans le dur

Le même jour, Samsung Electronics a prévu que les expéditions de DRAM et de flash NAND au deuxième trimestre n’ont pas atteint les estimations en raison de l’inflation et de la récession économique, et aussi qu’une baisse de la demande est probable au deuxième semestre de l’année.

Commentant le sujet, Samsung a ajouté :

Actuellement, nous réorganisons notre modèle commercial de System on Chip (SoC) et nous poursuivons un plan visant à renforcer notre compétitivité à moyen et long terme. En particulier, nous nous concentrons sur le renforcement de la compétitivité de la puce Exynos mobile de nouvelle génération, et nous essayons de maximiser la part de marché des principaux clients en renforçant la coopération avec les principales sociétés de propriété intellectuelle et en commençant le développement précoce

