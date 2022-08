Les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 8,7 % au 2e trimestre 2022

Selon les données provisoires du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de l’International Data Corporation (IDC), le nombre de smartphones expédiés dans le monde a chuté de 8,7 % par rapport à la même période de l’année dernière au deuxième trimestre de 2022 (2T22). C’est le quatrième trimestre consécutif où le marché des smartphones est en baisse. Les ventes sont tombées à 286,0 millions d’unités, soit environ 3,5 % de moins que prévu.

Comme prévu, les pays d’Europe centrale et orientale (CEE) a connu la plus forte baisse au deuxième trimestre, avec une réduction de 36,5 % d’une année sur l’autre en raison de la crise ukrainienne. De plus, le CEE ne représente que 6 % des expéditions mondiales, de sorte que la chute de 14,3 % en glissement annuel de la Chine a été la plus importante. La région Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon et de la Chine), qui représente la moitié des expéditions mondiales, a chuté de 2,2 % au 2T22. Toutes les autres régions ont connu des réductions à un chiffre, à l’exception du Canada.

Le positionnement des fournisseurs n’a pas changé de manière significative au cours du 2T22, malgré un environnement difficile. Samsung a maintenu sa position de leader avec une part de 21,8 % et une forte croissance dans toutes les régions à l’exception de l’Europe. Apple arrive en deuxième position avec une part de marché de 14,6 %, suivi de Xiaomi, qui ferme la marche avec une part de marché de 13,8 %. vivo et OPPO sont à égalité pour la quatrième place à la fin du trimestre.

Samsung a été la seule marque de smartphones du top 5 à progresser en glissement annuel, augmentant les expéditions de 8 % et la part de marché de 3 %

Les expéditions d’Apple au T2 2022 ont diminué de 5 % en glissement annuel, tandis que sa part de marché a augmenté

Xiaomi, OPPO et Vivo ont enregistré des pertes à deux chiffres en termes d’expéditions par rapport à l’année précédente

Les expéditions de Honor au deuxième trimestre ont totalisé 15,1 millions d’appareils, un chiffre stable par rapport au quatrième trimestre

Les expéditions de realme au deuxième trimestre ont chuté de 8 % en glissement annuel, la première perte depuis le troisième trimestre de 2020

motorola est le 8e depuis que LG a retiré ses smartphones des États-Unis et de l’Amérique latine

Les 8,7 millions d’expéditions de Tecno se classent au 9e rang

Des ventes qui dégringoles !

Selon le Market Monitor de Counterpoint, les ventes mondiales de smartphones ont glissé de 9 % en glissement annuel pour atteindre 294,5 millions d’unités au deuxième trimestre 2022. Ces grandes marques chinoises ont été durement touchées lorsque le marché chinois a sombré à son plus bas niveau depuis plus de dix ans. Honor les défie plus vigoureusement à domicile, tandis que Huawei met en évidence des signes d’amélioration grâce à la fiabilité des consommateurs chinois de smartphones.

Ainsi, selon Counterpoint, les difficultés pourraient se poursuivre tout au long de l’année. Une croissance économique pessimiste avec plusieurs nations au bord de la récession, une incertitude géopolitique persistante, la hausse des prix des matières premières et la diminution du désir des consommateurs pour les articles numériques sont autant de facteurs qui entravent la reprise de l’industrie des smartphones après le COVID.

Selon Omdia, le marché des smartphones a connu une baisse de 4,6 % par rapport au trimestre précédent.