Sony présente un aperçu de l’expérience utilisateur du PlayStation VR2

Depuis la sortie du Oculus Rift original en 2016, le paysage du jeu VR a généralement été dominé par Meta. Le Meta Quest 2, d’un prix abordable de moins de 500 euros, sorti en 2020, a consolidé le conglomérat de réseau social comme le principal concurrent de facto pour les jeux VR à gros budget dans un avenir prévisible. Cependant, d’autres fabricants de casques, comme Valve et Sony, conservent leurs créneaux ; le premier est toujours largement considéré comme l’un des principaux détenteurs de plateformes PC VR, étant donné la taille de la bibliothèque Steam VR combinée à la puissance brute de l’onéreux Valve Index, tandis que le second continue de soutenir son casque original — bien que dépassé — PlayStation VR, qui est compatible avec les consoles PS4 et PS5.

La prochaine itération de jeux a commencé avec la PlayStation 5, mais la prochaine génération de jeux en réalité virtuelle va prendre du temps. Plus tôt cette année, le casque PlayStation VR2 de Sony a été annoncé, avec un design plus fin et une ergonomie modernisée.

Mais, le PlayStation VR2 pourrait arriver plus tôt que prévu. Sony vient de publier des informations sur le prochain casque de réalité virtuelle sur son PlayStation Blog.

Dans un article, la firme a décrit les quatre fonctionnalités énumérées ci-dessous.

Vue de l’extérieur

Cette fonction permet aux utilisateurs de regarder à l’extérieur du casque sans avoir à le retirer. Cela peut aider au positionnement, aux contrôleurs de sens, et plus encore. Une carte du centre de contrôle permettra un accès rapide à la vue transparente et à d’autres paramètres du PS VR2. Notez que la vue en transparence ne permet pas d’enregistrer ; elle sert simplement à regarder.

Diffusion

Les utilisateurs pourront s’enregistrer et se diffuser à l’aide d’une caméra HD PS5 tout en jouant à un jeu PS VR2. Cependant, il est nécessaire de noter que la caméra coûte 79,99 dollars, et qu’elle peut être individuellement achetée.

Personnalisation de l’espace de jeu

Une fois que les caméras intégrées du PS VR2 ont pris une photo de votre environnement, vous pouvez utiliser les contrôleurs Sense qui l’accompagnent pour modifier l’aspect de votre espace de jeu. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment lorsque le casque est allumé, et ils seront enregistrés pour une utilisation ultérieure.

Mode VR et mode cinématique

En mode VR, les joueurs peuvent regarder et interagir avec le contenu du jeu en réalité virtuelle sous n’importe quel angle. Celui-ci s’affichera sous forme de film HDR d’une résolution de 4 000 x 2 040 pixels (2 000 x 2 040 pixels par œil) avec une fréquence d’images de 90 Hz ou 120 Hz.

Le mode cinématique est destiné aux jeux et médias non VR, y compris la navigation dans les menus de la PS5. Ce contenu sera présenté au format vidéo HDR d’une résolution 1 920 x 1 080 pixels avec une fréquence d’images de 24/60 Hz et également 120 Hz.

À propos du PlayStation VR2, Yasuo Takahashi, chef de produit senior/SIE, a déclaré.