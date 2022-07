ASUS lance son Zenfone 9, un smartphone compact doté d’une incroyable stabilisation de la caméra

Le Zenfone 9, comme le 8 de l’année dernière, est ce rare smartphone Android qui privilégie la compacité plutôt que de maximiser la taille de l’écran ou de la batterie. Bien que le nouveau smartphone dispose du même écran de 5,9 pouces que son prédécesseur, le Zenfone 9 est en fait 2 % plus petit que le Zenfone 8.

Mais la nouveauté cette année, c’est la caméra et le système de stabilisation du téléphone : au lieu de déplacer un seul élément de l’objectif pour compenser les vibrations de l’appareil, c’est l’ensemble de la caméra principale (objectif, capteur, tout) qui se déplace. Il s’agit d’une approche unique pour combattre certains des plus grands ennemis de la photographie mobile : la faible luminosité et les séquences vidéo tremblantes.

Le Zenfone 9 est petit, mais puissant et poursuit la tradition du 8 en incluant des spécifications de haut niveau dans un smartphone compact. L’écran est une dalle OLED de 5,9 pouces d’une résolution 1080p avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et le smartphone utilise un chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 — le dernier cri de Qualcomm. Le modèle de base comprend 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et le smartphone est certifié IP68.

Il y a une batterie d’une capacité de 4 300 mAh qui prend en charge la charge rapide de 30 W et un adaptateur inclus dans la boîte, mais la charge sans fil n’est pas prise en charge ou de la prise en charge des cartes micro SD pour l’extension du stockage. Il ne dispose pas non plus de la technologie mmWave 5G, et vous devrez donc vous contenter de la technologie sub-6GHz.

Le panneau arrière du smartphone est un plastique composite texturé, bien que le cadre soit en aluminium robuste, et le panneau avant est protégé par un verre Gorilla Glass Victus. Et il y a une prise casque !

Une stabilisation impressionnante

Il n’y a que deux caméras arrière sur la face arrière du Zenfone 9, ce qui est très bien : pas d’excès de macro ou de capteurs de profondeur ici. Le capteur de 50 mégapixels de la caméra principale et l’objectif f/1,9 sont les points forts, avec ce que ASUS appelle un stabilisateur OIS/EIS à cardan hybride à 6 axes. En dessous, il y a une caméra ultra-large de 12 mégapixels qui fait double emploi comme caméra macro, plus une caméra frontale de 12 mégapixels à l’avant.

Le stabilisateur de la caméra principale compense les mouvements sur les axes x et y (d’un côté à l’autre et de haut en bas), mais utilise également les informations du capteur gyroscopique pour corriger les mouvements soudains sur l’axe z vers l’avant et l’arrière. ASUS affirme que cela rend la caméra capable de compenser trois degrés de mouvement, contre un degré pour le Zenfone 8, qui utilise un OIS traditionnel. Une meilleure compensation des tremblements signifie que l’appareil photo devrait être en mesure d’utiliser des vitesses d’obturation plus lentes et de capturer davantage de lumière dans les situations de faible luminosité, ce qui se traduit par de meilleurs détails et couleurs. Il s’agit d’un système plus robuste que le traditionnel OIS.

Prix et disponibilité

Le Zenfone 9 équipé de 16 Go RAM et 256 Go de stockage sera vendu au prix de 899 euros. Ce modèle est uniquement disponible en coloris Midnight Black, et sera accessible à la vente à partir de la mi-août. Un modèle équipé de 8 Go RAM/256 Go de stockage sera vendu au prix de 849 euros. Ce modèle est disponible en coloris Midnight black et Moonlight White, et sera accessible à la vente à partir de la mi-août.

Enfin, le Zenfone 9 équipé de 8 Go RAM/128 Gode stockage, vendu au prix de 799 euros. Ce modèle est disponible dans les 4 coloris Midnight black, Moonlight White, Sunset Red et Starry Blue. Les modèles en coloris Midnight black et Moonlight White seront accessibles à la vente à partir de la mi-août. Les modèles en coloris Sunset Red et Starry Blue seront accessibles à la vente à partir de fin août.