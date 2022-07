Vous pouvez désormais (officiellement) acheter une clé Windows 11 auprès de Microsoft

Windows 11 est disponible depuis près d’un an, mais étonnamment, il n’était pas officiellement disponible à l’achat sous forme de clé de produit numérique auprès de Microsoft. Aujourd’hui, cela a finalement changé.

PCMag a signalé que Microsoft vend désormais Windows 11 Famille et Windows 11 Pro sous forme de clés de produit sur le Microsoft Store. Les prix sont identiques à leurs équivalents Windows 10 : la version Famille coûte 145 euros, tandis que la version Pro coûte 259 euros.

Jusqu’à présent, la seule façon officielle d’acheter une copie de Windows 11 était sur une clé USB. Même si de nombreux PC sont livrés avec une clé de produit Windows, l’option d’en acheter une est toujours utile pour les personnes qui construisent leurs propres ordinateurs, ou toute personne utilisant Windows dans une machine virtuelle.

Microsoft ne vend pas de clés de produit spécifiquement étiquetées pour Windows 11, mais vous pouvez effectuer une nouvelle installation en utilisant une clé de produit Windows 10. La même situation s’est produite aux premiers jours de Windows 10, lorsque de nombreuses personnes ont réussi à l’installer en utilisant des clés destinées à Windows 7, 8 ou 8.1.

En fait, les clés de Windows 7 peuvent apparemment encore être utilisées pour activer Windows 11.

Vous aurez toujours besoin d’un PC compatible

Microsoft s’empresse de préciser dans les pages produit que vous avez toujours besoin d’un PC répondant à la configuration minimale requise pour Windows 11. Vous pouvez contourner certaines des exigences les plus strictes, mais les PC plus anciens risquent de rencontrer des problèmes. Il n’existe pas non plus de version 32 bits de Windows 11, contrairement à Windows 10.

Même si, techniquement, vous pouvez déjà acheter une clé pour activer Windows 11 auprès de Microsoft — une clé Windows 10 — les nouvelles pages de la boutique indiquent clairement que vous n’aurez aucun problème avec le tout nouveau système d’exploitation.