Les nouveaux Pixel 6a obtiennent un bon score de réparation

L’alléchant nouveau smartphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 6a, a subi le traitement du démontage avant même d’avoir été présenté au public, son lancement étant prévu plus tard cette semaine. PBK a profité du weekend pour démonter un Pixel 6a et lui a attribué une très bonne note de réparabilité de 7/10, meilleure que la note de 5,5/10 obtenue par le Pixel 6 Pro en raison de ses composants plus difficiles à démonter, comme la batterie.

La batterie est sortie très facilement, car, heureusement, son centre n’était pas aussi bien collé comme sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. De plus, Google utilise des clips pour fixer l’écran au lieu d’une copieuse quantité de colle uniquement et le panneau peut également être retiré avec une relative facilité.

Les smartphones bénéficient d’une coque arrière en plastique « composite thermoformé 3D » qui peut être décollée, et signifie que le Pixel 6a est un smartphone que vous ne devrez pas constamment protéger comme la plupart des smartphones en verre d’aujourd’hui.

Le seul aspect néfaste en termes de réparabilité est le port de charge USB-C qui est soudé à la carte mère avec le chipset Tensor de Google et tout autre composant, donc si vous brisez le port, vous risquez d’avoir une réparation plus importante que nécessaire.

Cependant, Google a récemment conclu un partenariat avec iFixit pour fournir des pièces de rechange d’origine et des schémas de réparation qui devraient rendre la réparation d’un Pixel 6a moins chère et plus facile.

Malheureusement, le démontage a commencé par la découverte de quelques débris dans la boîte flambant neuve du Pixel 6a et de quelques rayures sur la coque arrière en plastique et la bague de l’objectif de la caméra. Espérons que de telles mésaventures ne se produiront pas régulièrement pour les premiers acheteurs, car cela indiquerait une fois de plus des omissions de contrôle de qualité de la part des partenaires d’assemblage avec lesquels Google travaille sur ses smartphones Pixel.