La collection G Aurora de Logitech propose des accessoires de jeu pour PC pour tous

Il est indéniable que le marché mondial du gaming — qui, à une certaine époque, était largement dominé par les hommes — a fait des pas de géant vers une plus grande intégration des femmes.

Cependant, bien qu’elles aient commencé à comprendre l’évolution rapide de la démographie de leurs consommateurs, la plupart des sociétés ancrées dans le gaming n’ont pas été très rapides à rendre leurs plateformes et leurs ressources inclusives pour les femmes. Bien qu’il y ait eu des tentatives pour célébrer les femmes dans les jeux, beaucoup de ces campagnes limitent ces célébrations à des exercices de relations publiques pour la Journée de la femme. Il est clair qu’il faut faire beaucoup plus.

Logitech semble avoir pris note de la montée en puissance des femmes dans les jeux et a finalement décidé de faire quelque chose. Afin de rendre ses produits plus inclusifs en termes de genre, Logitech G, la branche gaming de Logitech, a annoncé cette semaine le lancement de sa nouvelle collection Aurora — un ensemble d’accessoires de jeu inclusifs en termes de genre qui, selon la société, répondront aux besoins des joueuses et de tous ceux qui « recherchent un design ludique et une expérience soignée ».

« L’industrie du gaming a une offre uniforme, cela ne reflète pas le large éventail de consommateurs privilégiant l’expression de leur personnalité et qui jouent aux jeux pour le plaisir. De plus, cette offre ne convient certainement pas avec l’engagement de Logitech à fournir des solutions pour tous les gamers. Lorsque nous avons observé nos propres produits gaming, nous avons réalisé que nous pouvions faire mieux », déclare monsieur Ujesh DESAI, Vice-Président et General Manager chez Logitech G. « Avec Aurora, nous avons créé une collection qui tient compte des différences entre les sexes, axée sur le confort, l’accessibilité et le caractère ludique ».

Que contient la collection Aurora de Logitech G ?

La collection Aurora de Logitech se compose principalement de cinq nouveaux produits Logitech qui ont été conçus dès le départ pour être inclusifs en termes de genre.

Les produits nouvellement introduits comprennent le casque de jeu sans fil Logitech G735, les claviers de jeu mécaniques G715 et G713, et la souris de jeu sans fil G705. Le cinquième produit est une variante remaniée du populaire microphone USB Blue Yeti, décliné en deux nouvelles couleurs. En plus de ces produits, Logitech a également lancé un ensemble de 8 accessoires susceptibles de séduire un public plus large. Ces nouveaux accessoires comprennent un repose-poignet en forme de nuage, un étui de transport en forme de cœur, des écouteurs, des microphones à perche et des tapis de souris au design original.

Le casque de jeu sans fil G735 est proposé dans une option de couleur White Mist ; il prend en charge l’éclairage RVB et offre des fonctionnalités avancées telles que le double mixage audio et la technologie de microphone Blue Voice qui permet aux utilisateurs de moduler la voix du joueur directement depuis le casque. Le G735 a également été conçu pour mieux s’adapter aux personnes dont la tête est plus petite. Le modèle a une autonomie annoncée de 56 heures et dispose de la technologie sans fil Lightspeed, propriété de Logitech, et prend en charge la technologie Bluetooth. Le Logitech G735 coûtera 229 euros aux utilisateurs.

Les claviers de jeu mécaniques G715 et G713 sont très similaires l’un à l’autre, la principale différence entre les deux étant le fait que le G713 est un clavier filaire tandis que le G715 est uniquement sans fil. Ces deux claviers sont dotés d’une disposition sans touches et de commutateurs mécaniques GX. Le G715 prend en charge la technologie sans fil Lightspeed de Logitech et permet aux utilisateurs de connecter le clavier à un accessoire compatible. Les deux claviers prennent également en charge la technologie Lightsync RGB avec quatre animations Play Mood. Alors que le G713 sera vendu au prix de 169 euros, le G715 sera plus cher de 30 euros avec un coût de 199 euros.

La souris sans fil Logitech G705 a été conçue dès le départ pour les personnes ayant des mains plus petites. Avec un poids de seulement 85 g, elle est suffisamment légère pour être facilement transportée. Comme son homologue à clavier sans fil (le Logitech G715), cette souris prend également en charge la technologie sans fil Lightspeed de Logitech ainsi que la technologie Lightsync RGB. En outre, la souris Logitech G705 dispose également de 6 boutons programmables et revendique une autonomie de plus de 40 heures avec l’éclairage activé. La souris sans fil G705 sera vendue au prix de 99 euros.

En plus de ces produits de base de la collection Aurora, Logitech a déclaré qu’elle lançait son microphone Yeti bleu existant dans deux options de couleur supplémentaires : Pink Dawn et White Mist. Du point de vue mécanique, ce produit est analogue au microphone Blue Yeti original et son prix est de 139 euros.