Le dépôt d’une marque par Samsung laisse entrevoir la possibilité d’un capteur photo de 432MP-450MP

Les capteurs photo des smartphones deviennent de plus en plus puissants et performants presque chaque année, à tel point que certains fabricants d’appareils photo reflex numériques ont en grande partie renoncé à les utiliser, touchés par les capteurs photo mobiles et sans miroir. Les grands fabricants ne semblent pas pouvoir s’arrêter de vanter les innovations liées aux appareils photo, qu’elles concernent le capteur d’image lui-même ou un silicium ISP dédié. Parmi ces entreprises, Samsung est peut-être la pire pour ce qui est d’inonder le marché de capteurs couvrant une large gamme de spécifications et de prix — elle possède également certains des capteurs les plus excessifs connus sur le marché, et rien ne semble pouvoir arrêter cette tendance.

Le capteur photo ISOCELL HP1 de 200 mégapixels de Samsung devrait faire ses débuts sur le Moto X30 Pro. Le smartphone phare sera présenté le 2 août. Samsung a ensuite lancé un autre capteur photo de 200 mégapixels, le ISOCELL HP3. Et maintenant, selon un tweet de GalaxyClub, Samsung a déposé une marque en Corée du Sud (le pays d’origine de la firme) pour le terme « Hexa²Pixel ».

Samsung utilise un capteur ISOCELL HM3 sur le Galaxy S22 Ultra en employant un « Nonapixel RGB Bayer Pattern ». La référence « Nonapixel » de la société indique que les images produites par ce capteur sont soumises à un binning de pixels 9:1. Il s’agit d’une technologie qui permet aux pixels individuels de se regrouper et de former des superpixels qui donnent des images plus lumineuses avec moins de bruit.

Le binning de pixels 9:1 signifie que le capteur photo de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra peut produire des photos améliorées de 12 mégapixels (108 divisé par 9 égale 12). Les ISOCELL HP1 et ISOCELL HP 3 de 200 mégapixels utilisent un « Tetra²pixel RGB Bayer Pattern » qui utilise un binning de pixels 16:1 (Tetra=4 et 4 au carré égale 16).

Ainsi, la demande de marque déposée pour « Hexa²Pixel » suggérerait que Samsung travaille sur un capteur de caméra avec un rapport de binning de pixels de 36:1 (Hexa=6 et 6 au carré égalent 36).

Un simple dépôt de marque

Étant donné que les images post binning de Samsung se situent dans une fourchette de 12 mégapixels à 12,5 mégapixels (comme je l’ai souligné avec l’exemple ci-dessus du capteur de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra), on peut faire une petite multiplication (12 fois 36 et 12,5 fois 36) pour en déduire que le fabricant travaille sur un capteur dont la résolution se situe entre 432 et 450 mégapixels.

Bien sûr, on doit souligner que le dépôt de la marque ne mentionne rien au sujet d’un capteur photo et alors qu’un capteur 450 mégapixels finira par faire surface à l’avenir, cela pourrait prendre un certain temps.