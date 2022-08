Google Chrome pourrait bientôt vous avertir des mots de passe faibles

by

by

Il semblerait que les Chromebooks pourraient bénéficier d’une nouvelle mise à jour de sécurité très utile à un moment donné, peut-être même à l’avenir. Selon About Chromebooks, il s’agit encore d’un travail en cours, de sorte que les utilisateurs de Chrome OS ne la verront pas tout de suite.

La fonctionnalité en question est un indicateur de force de mot de passe, ce qui peut ne pas sembler important puisque vous avez probablement déjà vu des indicateurs analogues par le passé — celui-ci serait intégré dans le système d’exploitation lui-même. À l’instar de certains outils de création de comptes sur des sites Web (et de certains gestionnaires de mots de passe), Chrome OS créerait une sorte d’indication visuelle de la force globale d’un mot de passe.

Étant donné l’état actuel du développement de cette fonctionnalité, on ne sait pas exactement comment elle se présenterait, mais elle adopterait très probablement une approche analogue à celle des autres gestionnaires et indicateurs de mots de passe. Il s’agirait d’une forme d’indicateur coloré (rouge pour un mot de passe faible, jaune pour un mot de passe correct et vert pour un mot de passe fort), éventuellement accompagné d’un texte expliquant les améliorations à apporter.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour le grand public, mais il existe un moyen pour les utilisateurs d’y accéder de manière anticipée. Il suffit de connaître le bon code Chrome.

Le code n’est pas encore disponible sur le canal de développement de Chrome OS, mais About Chromebooks indique qu’il pourra être activé avec « chrome://flags#password-strength-indicator » une fois qu’il sera disponible. Il devrait être publié dans un avenir très proche, et essayer d’activer la fonctionnalité maintenant ne ferait pas de mal.

Une bonne nouvelle

L’un des avantages de Chrome OS à formuler ses propres recommandations en matière de résistance des mots de passe est que tous les sites Web n’offrent pas la même courtoisie lors de la création de nouveaux comptes. Et à moins qu’il ne s’agisse d’une obligation, la plupart d’entre nous ne sont pas très enclins à réfléchir à la création d’un mot de passe plus complexe. Ainsi, davantage de personnes pourraient être encouragées à protéger leurs comptes, un tout petit peu mieux.

Cela vaut également pour les mots de passe existants. Même si vous avez conservé un compte pendant des années, l’indicateur de force du mot de passe vous permettra de savoir si celui que vous utilisez est faible ou non lorsque vous tenterez de le modifier pour une quelconque raison. Et si ce que vous aviez prévu n’est pas considéré comme suffisamment fort, vous pouvez toujours le mettre à jour avec quelque chose d’un peu plus difficile à craquer.

De même, aussi utiles et recommandés que soient les gestionnaires de mots de passe, ils ne sont pas utilisés universellement. La gestion des mots de passe, associée à ces incitations à utiliser des mots de passe plus forts, constitue donc un autre moyen d’améliorer progressivement la sécurité en ligne des utilisateurs. En supposant qu’ils suivent effectivement les recommandations relatives aux mots de passe forts, du moins. Cela ne leur servira pas à grand-chose s’ils les ignorent.