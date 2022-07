Les prix des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 anéantissent les espoirs d’un smartphone pliable moins cher

Si l’on demande à Samsung, les smartphones pliables sont l’avenir du mobile. Bien sûr, l’entreprise a aussi le plus à perdre si le marché ne va pas dans cette direction, c’est pourquoi elle a fortement investi pour rendre ses smartphones pliables plus grand public.

Un élément important de cette stratégie consiste à rendre les smartphones pliables plus accessibles au plus grand nombre, ce qui implique de proposer des modèles plus abordables. Ce plan semble être en cours de réalisation, selon certains analystes, avec la série Galaxy A de smartphones pliables qui serait bientôt disponible, comme le souligne Notebook Check. Cependant, en attendant, les consommateurs doivent faire face à d’onéreux modèles pliables pendant une année de plus — et, en fait, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 pourraient finir par être un peu plus chers que leurs prédécesseurs.

Il y a deux principaux obstacles que les smartphones pliables doivent surmonter avant de pouvoir être considérés comme grand public, et les deux sont intimement liés l’un à l’autre. La durabilité est une préoccupation majeure pour les acheteurs intéressés — et si des améliorations sont apportées à la durabilité du facteur de forme, ces améliorations ont également tendance à augmenter les coûts de production et, par conséquent, le prix de vente.

Ce prix est le deuxième obstacle le plus important, car les smartphones pliables sont nettement plus chers que leurs homologues non pliables. Même le Galaxy Z Flip, moins cher, n’est que relativement moins cher que le Z Fold et coûte toujours aussi cher qu’un smartphone haut de gamme. Alors que Samsung est censé faire baisser les prix chaque année, cela pourrait ne pas se produire pour 2022.

Selon le blog technologique GizPaw, le prix de départ du Galaxy Z Fold 4 en Europe sera d’environ 1 864 € ou aussi bas que 1 849 € pour le modèle de base de 256 Go. Cependant, même avec ce chiffre plus bas, cela représente toujours une augmentation de 50 € par rapport au prix de lancement de l’année dernière, qui était de 1 799 €. Le modèle 512 Go pourrait même avoir une augmentation de 100 €, alors on ne peut qu’imaginer combien coûterait l’option 1 To.

Samsung envisage de grosses ventes

Cependant, le prix du Galaxy Z Flip 4 ne va pas trop augmenter. La fuite indique que le smartphone pliable à clapet commencera à 1 079 €, soit une augmentation de 30 € par rapport au tarif de 1 049 € de l’année dernière. Comme pour le Galaxy Z Fold, l’augmentation du prix double en même temps que la capacité de stockage. La capacité la plus élevée de 512 Go, qui est nouvelle dans cette gamme, est marquée à 1 279 €.

Divers facteurs influent sur les prix, notamment le coût des composants eux-mêmes, l’inflation économique, et bien d’autres encore. La plupart de ces facteurs risquent d’échapper à la plupart des gens, qui ne pourront que comparer le prix final avec ce qu’ils obtiennent en retour. À en juger par les fuites, ce ne sera pas beaucoup par rapport à la paire de smartphones pliables de l’année dernière, de sorte que certains pourraient trouver moins de facteurs contraignants pour acheter effectivement les modèles de cette année. Malgré cette perspective, Samsung semble être très optimiste quant à sa capacité à vendre 15 millions de Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, contre 10 millions pour la génération de l’année dernière.