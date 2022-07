Quelques détails sur la série Pixel 7, la Pixel Tablet et le Pixel Fold

Bien que Google ait quelque peu dévoilé le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro lors de la Google I/O, il y a encore beaucoup d’inconnues sur les deux smartphones qui seront officiellement lancés à l’automne.

Maintenant, Android Authority rapporte quelques informations sur les caméras des deux smartphones Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que la caméra d’un Pixel pliable et un mystérieux troisième appareil qui peut ou non être un Pixel haut de gamme de test.

Le développeur, Kuba Wojciechowski, a partagé les infos découvertes sur Twitter. Wojciechowski note que cela pourrait ne pas être exact à 100 %, alors gardez cela à l’esprit. L’information a été trouvée en creusant dans le code de Google, et aussi en traduisant ce qui est caché derrière différents capteurs de noms de code, puis en le comparant à de multiples ressources (à savoir les pilotes de caméra et GitHub).

📸 I have obtained info about camera hardware configurations on several upcoming Google Pixel devices. While this isn’t as important as Google’s software—obviously—it still reveals some interesting changes. Thread 🧵👇 pic.twitter.com/sPCcT6WjPa —Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) July 25, 2022

Tout d’abord, il s’avère que les capteurs de caméra de la série Pixel 7 sont les mêmes que ceux de leurs prédécesseurs. Le capteur de la caméra principale serait le ISOCELL GN1 de 50 mégapixels, tandis que le capteur ultra-large est le IMX381 de 12 mégapixels (tous deux sont sur les flagships actuels de Google). Le développeur note également que les deux smartphones Pixel 7 partagent la même caméra frontale de 11 mégapixels (le capteur serait Samsung 3J1).

Nous avons entendu des rumeurs précédentes que le Pixel 7 aura cette fois une caméra selfie de 11 mégapixels, une mise à niveau par rapport au Pixel 6 standard, qui a obtenu un capteur de 8 mégapixels (le Pixel 6 Pro plus haut de gamme a ce capteur de 11 mégapixels).

Des capteurs réutilisés

En plus de cela, selon le code découvert, le Pixel 7 Pro remplacera le capteur téléobjectif Sony IMX586 de 48 mégapixels (celui qui se trouve sur le Pixel 6 Pro) par le capteur GM1 de Samsung. Selon Wojciechowski, cette décision pourrait garantir un traitement d’image plus cohérent, étant donné que désormais le capteur principal et le téléobjectif proviennent du même fabricant (Samsung).

Le développeur a également repéré un troisième smartphone haut de gamme qui n’a pas été annoncé. Cependant, la possibilité d’avoir quelque chose comme un Pixel 7 Ultra est très peu probable, il est donc très probable que ce smartphone soit juste un appareil fabriqué spécifiquement pour tester le nouveau matériel, comme le suggère le développeur. Le mystérieux Lynx Pixel porte la caméra principale ISOCELL GN1 de 50 mégapixels et un capteur IMX787 pour la caméra arrière secondaire.

Ce dernier est un capteur de 64 mégapixels, soit dit en passant. Sur la face avant de ce mystérieux appareil, nous avons un capteur IMX712 de 13 mégapixels pour les selfies.

Mais le développeur ne s’est pas arrêté à la série Pixel 7 et au mystérieux Lynx. Parmi les informations que Wojciechowski a dénichées, il y a également des aperçus de la Pixel Tablet (dont la sortie est prévue pour 2023). Cette tablette serait équipée de caméras IMX355 de 8 mégapixels, tant pour sa caméra arrière que pour sa caméra frontale. À propos, ce capteur est le même que celui utilisé pour la caméra frontale sur la plupart des Pixel ces dernières années.

Un smartphone pliable évoqué

Wojciechowski parle également d’un prochain Pixel pliable (la rumeur l’a appelé Pipit ou Passport). Le Pixel pliable serait doté d’un capteur principal GN1 de 50 mégapixels, d’un capteur IMX363 de 12 mégapixels et d’un capteur IMX386 de 12 mégapixels. Le capteur IMX355 de 8 mégapixels ci-dessus est également noté ici comme une caméra selfie.

Comme vous pouvez le voir à partir de ces infos, il semble que Google va s’en tenir au même capteur pendant un certain temps, au moins pour les caméras principales et ultra-larges de ses flagships.

La série Pixel 7 devrait être dévoilée à l’automne, arborant un design analogue (mais légèrement raffiné) avec une barre de caméra, une puce Tensor de seconde génération et, espérons-le, moins de bugs.