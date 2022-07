Le DJI Avata a été présenté comme le prochain drone de la société chinoise, mais son décollage pourrait avoir été repoussé, selon les dernières rumeurs. Nous nous attendions à voir la version de DJI du drone d’intérieur « Cinewhoop » arriver dans le courant du mois. Mais selon @DealsDrone, la source originale de cette possible date de lancement en juillet, la sortie du DJI Avata a apparemment été retardée.

L’initié n’a malheureusement pas donné de nouvelle estimation de la date de sortie du drone Avata, se contentant de dire qu’elle est liée à une « expansion de l’usine » et au déplacement de la production « vers un nouveau site ». Mais les fans de drones qui attendaient avec impatience de voir la rumeur du modèle « Cinewhoop » de DJI, qui serait probablement conçu pour voler à l’intérieur autour de personnes dans des espaces confinés, vont espérer que l’attente ne soit pas trop longue.

BAD NEWS: I know a lot of people are waiting for Avata news, but it seems that Avata is going to delay the release. I heard about the related factory expansion and moving to a new location…

— 航拍世家 打手 (@DealsDrone) July 22, 2022