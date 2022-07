Le Galaxy S22 se rafraîchit avec un nouveau coloris Bora Purple

Bien qu’il soit peu probable que Samsung fasse comme OnePlus et confirme directement beaucoup de choses sur les Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 et Galaxy Watch 5 qui sont actuellement en réservation outre-Atlantique avant un événement de presse en bonne et due forme le 10 août, l’introduction très attendue cette semaine d’une nouvelle « édition » du Galaxy S22 peut être considérée comme une corroboration indirecte d’une information juteuse.

La « New Purple Edition » du smartphone haut de gamme Galaxy S22 de 6,1 pouces qui est sorti en février 2022 est loin d’être révolutionnaire ou de changer la donne en soi, se contentant d’ajouter une couche de peinture fraîche sur les mêmes « vieux » composants internes. Depuis son lancement, le modèle de base de la dernière série d’appareils phares de Samsung est disponible dans une couleur très analogue que la société appelle « violet ». Mais, cette précédente couleur était beaucoup plus claire, à la limite du rose, et était également bicolore, avec des détails dorés sur la bosse de la caméra et autour du châssis du smartphone. Le nouveau violet est entièrement uniforme, avec plus ou moins la même couleur à l’arrière du smartphone, la bosse de la caméra et le châssis.

Ce qui est probablement le plus intriguant dans cette annonce, c’est l’allusion de Samsung à certains « passionnants nouveaux appareils Galaxy » qui sortiront parmi d’autres dans le même coloris Bora Purple « plus tard cette année ». Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre que la société fait allusion aux Z Fold 4, Z Flip 4 et Galaxy Watch 5 susmentionnés, ainsi qu’aux Galaxy Buds 2 Pro.

Par coïncidence (non !), le Galaxy S22 recouvert du coloris Bora Purple devrait être mis en vente, vous l’avez deviné, le 10 août, lorsque les tout nouveaux appareils de Samsung sont également assurés de passer des réservations aux précommandes réelles.

Bien que les choses restent terriblement vagues en termes de disponibilité, le nouveau coloris devrait être disponible chez un grand nombre de partenaires.

Une nouvelle

Naturellement, le Galaxy S22 5G « standard » dans le coloris Bora Purple commencera au même prix de 749 euros avec 128 Go d’espace de stockage interne et 8 Go de RAM, et au moins pour le moment, il n’y a pas de mots (officiels) sur les modèles similaires S22+ et S22 Ultra à venir bientôt.

D’ailleurs, au cas où vous vous poseriez la question, « Bora » signifie violet en coréen, ce qui un peu déroutant pour les locuteurs natifs de la langue qui peuvent également comprendre l’anglais avec peu ou pas de difficulté. Pour sa part, Samsung affirme que ce modèle « brillant et accrocheur » a été conçu pour « évoquer la joie, susciter la créativité et embrasser l’individualité ».