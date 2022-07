Netflix acquiert le studio d’animation à l’origine du film Lego

Netflix prévoit d’acquérir le studio d’animation Animal Logic, connu pour avoir réalisé des succès comme Happy Feet et The Lego Movie, a annoncé mardi la société de streaming en marge de ses résultats du 2e trimestre 2022.

« Aujourd’hui, nous avons annoncé que nous allons acquérir le studio d’animation de premier plan Animal Logic, qui compte ~800 personnes étonnantes, principalement à Sydney et à Vancouver, ce qui nous aidera à accélérer le développement de nos capacités de production d’animation et renforce notre engagement à construire un studio d’animation de classe mondiale », écrit Netflix dans sa lettre aux actionnaires du T2 2022.

Les deux sociétés sont déjà partenaires sur The Magician’s Elephant (dont la sortie est prévue pour 2023) et le premier film d’animation de Ron Howard, The Shrinking of Treehorn. L’acquisition devrait être finalisée cette année, selon un communiqué de presse.

Netflix a continué à développer ses programmes d’animation, notamment en annonçant récemment une série basée sur le jeu de cartes Exploding Kittens, prévue pour l’année prochaine. Mais en mai, elle a également licencié 70 emplois à temps partiel dans son studio d’animation et abandonné certains projets d’animation, selon Variety.

Animal Logic a travaillé sur tous les longs métrages Lego Movie, y compris The Lego Batman Movie et The Lego Ninjago Movie.