OnePlus pourrait travailler sur une nouvelle smartwatch équipée d’un Snapdragon W5 Gen 1

OnePlus propose des smartphones très intéressants avec le OnePlus Open et le OnePlus 12. Mais curieusement, l’entreprise a évité de mettre son nom sur une véritable smartwatch. Il y a bien la OnePlus Watch originale et quelques trackers de fitness, mais tous sont dotés d’un système d’exploitation de base qui ne dispose pas de son propre magasin d’applications. OnePlus pourrait bien avoir l’intention de changer cela, car des fuites concernant sa prochaine smartwatch sont apparues. Et la grande nouvelle, c’est qu’il pourrait s’agir cette fois d’une véritable smartwatch.

@realMlgmXyysd a partagé les spécifications d’une prochaine smartwatch d’OPLUS (la société mère du groupe d’investisseurs de OnePlus, OPPO et Realme). Cette smartwatch pourrait prendre la forme d’une OnePlus Watch et d’une OPPO Watch.

Arch: 32-Bit (armeabi-v7a, armeabi)

System: ColorOS for Watch 6.0 / Android 11 Go (Red Velvet Cake, RKQ1.211102.001, SDK 30)

DRM Level: Widevine L3

System Type: Non-A/B, Dynamic Partition, System-as-root

Other Variant: OPWWE231 (Maybe OnePlus Export), OWWE231 (Maybe Export) pic.twitter.com/43OSWWJP9k — MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) September 14, 2023

Selon eux, OPLUS a une smartwatch avec le nom de code « star » en préparation, avec des variantes possibles OWW231 pour le marché chinois, OWWE231 pour le marché mondial, et OPWWE231 pour le marché mondial en tant que produit de marque OnePlus.

Cette smartwatch OnePlus serait dotée d’un écran rond d’une résolution de 466 x 466 pixels. Elle fonctionne sur la plateforme Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 avec le coprocesseur BES 2700 pour gérer les opérations à faible consommation d’énergie. Elle devrait être disponible en noir et en blanc, bien que le code hexadécimal pour le blanc ait une teinte bleu pastel sur un faible alpha.

Le système mentionné pour la smartwatch est ColorOS for Watch 6.0, basé sur Android 11 Go, mais il s’agit de la variante chinoise. Pour les marchés mondiaux, il est plus probable que la smartwatch utilise la plateforme Wear OS de Google si elle est effectivement équipée du processeur Snapdragon W5 Gen 1.

Un modèle OnePlus et OPPO

La liste des éléments matériels de la smartwatch comprend deux boutons de commande, une couronne et un baromètre. Ces éléments permettraient d’activer des fonctions telles que l’ECG, l’affichage permanent, les gestes de serrage du poing, l’eSIM, la mesure de l’oxygène dans le sang, le suivi du stress, le suivi du sommeil et le suivi de l’entraînement.

Nous avons également un aperçu des cadrans de la montre, du geste de serrer le poing et d’un rendu de base du corps.

Des fonctionnalités telles que ColorOS 14 Sound, RTOS WeChat et WeChat Pay sont également mentionnées, mais elles seront probablement réservées au marché chinois.

L’auteur de la fuite mentionne également l’existence d’une OPPO Watch 4 Pro de forme ronde fonctionnant sous Wear OS et destinée au marché international.

La présence du Snapdragon W5 Gen 1 et la prise en charge de l’eSIM nous donnent beaucoup d’espoir pour la smartwatch de OnePlus. Si elle voit le jour, elle offrira aux consommateurs une option supplémentaire de smartwatch Android pour concurrencer les Samsung Galaxy Watch 6 et la Google Pixel Watch 2. OPPO a récemment lancé en Chine la OPPO Watch 4 Pro (de forme carrée), qui présente des caractéristiques analogues, à l’exception de sa forme, et on croise les doigts pour une sortie internationale.