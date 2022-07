Marvel dévoile les nouveaux films Avengers, la bande-annonce de Black Panther 2, et plus encore

Ce ne serait pas la Comic-Con de San Diego sans un regard approfondi sur l’univers cinématographique Marvel. Après une présentation relativement terne de son rival DC, Marvel a dévoilé de nouvelles bandes-annonces, de nouveaux personnages, de nouvelles annonces de casting et de nouvelles dates de sortie pour la plupart (mais pas tous) de ses projets cinématographiques et télévisuels à venir.

Tout d’abord, le contenu Disney+. Les fans ont pu voir de plus près la future série She-Hulk : Attorney at Law, dans laquelle Tatiana Maslany incarne la géante de jade qui tente de concilier sa vie d’avocate avec son nouveau rôle de super-héros. Son cousin Bruce Banner, alias Hulk, interprété une fois de plus par Mark Ruffalo, vétéran de l’univers cinématographique Marvel, l’aide à s’en sortir.

La série, décrite par Marvel comme sa première série comique de 30 minutes, sera diffusée le 17 août. Les fans ont eu un aperçu d’un autre héros de Marvel, Daredevil, à nouveau joué par Charlie Cox, qui apparaîtra dans plusieurs épisodes.

En parlant de Daredevil, le héros Marvel aura sa propre série Disney+ au printemps 2024. La série, intitulée Daredevil : Born Again, comprendra 18 épisodes et réunira Cox avec son co-star de la série Netflix Daredevil, Vincent D’Onofrio, qui reprendra le rôle du redoutable Kingpin.

De nouveaux aperçus des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ont été donnés, avec le retour du casting original et l’arrivée de nouveaux membres Will Poulter dans le rôle d’Adam Warlock et Chukwudi Iwuji dans celui du High Evolutionary. Secret Invasion a révélé que Don Cheadle apparaîtrait dans la série dans le rôle de War Machine, et que le casting d’Ant-Man 3 serait rejoint par Bill Murray dans un rôle non spécifié.

Une grande révélation a été l’annonce de deux nouveaux films Avengers en 2025 : Avengers: Secret Wars en été et Avengers : La Dynastie Kang à l’automne. Tout cela fait partie d’une nouvelle étape de l’univers cinématographique Marvel : la Saga du Multivers, avec Kang (vraisemblablement) comme principal méchant.

Enfin, la première bande-annonce de la suite très attendue de Black Panther : Wakanda Forever. La bande-annonce montre comment Shuri et le reste du Wakanda font face à la mort de Black Panther (le personnage est mis à la retraite à la suite du décès de la star Chadwick Boseman) et à une potentielle menace en la personne de Namor, l’un des plus anciens personnages de Marvel.

La sortie du film est prévue pour le 11 novembre 2022.