Samsung abandonne le Galaxy S22 FE pour le Galaxy S22 Ultra haut de gamme

Cependant, cela ne signifie pas que Samsung abandonne complètement les smartphones de la série Galaxy FE. Elle doit toujours lancer le Galaxy S23 FE l’année prochaine et 3 millions d’unités devraient être fabriquées. Quant aux autres modèles Galaxy S23, la société devrait produire 8,5 millions d’unités pour le Galaxy S23, 6,5 millions d’unités pour le Galaxy S23+ et 13 millions d’unités pour le Galaxy S23 Ultra.

Il est dit que Samsung voulait fabriquer 3 millions d’unités du Galaxy S22 FE et utiliser le même chipset Snapdragon 8 Gen 1 que les autres modèles Galaxy S22 . Cependant, la pénurie de puces ne permet pas à la société de se concentrer sur un autre produit et, par conséquent, elle veut produire davantage d’unités du Galaxy S22 Ultra. Ce téléphone est jugé plus rentable.