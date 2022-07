La mise à jour de Fitbit Charge 5 ajoute une nouvelle fonctionnalité importante

Le dernier tracker d’activité de Fitbit reçoit ces jours-ci une petite, mais importante, mise à jour. Malgré le fait que le Charge 5 a été glorifié comme l’un des plus avancés de son genre, il manquait certaines fonctionnalités importantes. Heureusement, Fitbit a fait preuve d’une grande rigueur en ajoutant des fonctionnalités et des améliorations non seulement à ses appareils les plus récents, mais aussi à ceux lancés il y a plusieurs années.

Selon le rapport de 9to5google, Fitbit est en train de déployer une nouvelle mise à jour logicielle (version 1.171.50), qui est censée apporter la fonctionnalité « Trouver mon téléphone ». Il s’agit de la même fonctionnalité qui est déjà disponible sur les autres wearables de Fitbit comme le Sense et le Versa 3.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs du Fitbit Charge 5 de trouver leurs smartphones appairés en tapant sur le bouton Trouver mon téléphone qui a été ajouté entre les paramètres. Votre smartphone couplé devrait émettre un son fort lorsqu’il est encore à portée du Fitbit Charge 5, ce qui vous permettra de le localiser plus facilement.

Il y a certaines conditions sous lesquelles la fonctionnalité fonctionnera parfaitement. Par exemple, votre smartphone doit avoir la fonction Bluetooth activée et se trouver à moins de 10 m de votre Fitbit Charge 5. De plus, l’application Fitbit doit fonctionner en arrière-plan sur votre smartphone. Bien entendu, votre tracker d’activité doit être couplé au smartphone que vous essayez de localiser, et ce dernier doit être allumé.

Bien qu’elle soit assortie d’une liste d’exigences, la fonction Trouver mon téléphone reste très utile pour ceux qui savent qu’il leur arrive d’oublier où ils ont rangé leur smartphone.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Fitbit a introduit de nouveaux cadrans d’horloge dans la Fitbit Gallery pour les deux appareils. Sur le Charge 5, Fitbit s’attaque également à un problème d’épuisement de la batterie lié au suivi d’exercice par GPS que certains clients ont pu rencontrer avec le tracker d’activité.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Vous pouvez également vous attendre à des corrections de bugs généraux dans la mise à jour, ce qui, je l’espère, inclut le traitement des problèmes de connexion Bluetooth du Charge 5 que certains utilisateurs ont signalé dans les forums communautaires de Fitbit récemment.

La mise à jour a déjà commencé à être déployée et vous devriez maintenant recevoir une invite dans l’application Fitbit pour mettre à jour votre tracker si elle est disponible dans votre territoire actuellement. Bien qu’il ne s’agisse pas de fonctionnalités révolutionnaires en termes de wearables, il est bon de voir que la société désormais détenue par Google essaie toujours d’ajouter de la valeur aux appareils en dehors de ses smartwatches.