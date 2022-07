WhatsApp travaille sur les avatars et le déploiement du filtre de chat non lu

WhatsApp travaillerait sur les avatars, une nouvelle façon d’être soi-même sur WhatsApp. En effet, les utilisateurs pourraient être en mesure d’utiliser un avatar comme masque lors d’appels vidéo, et vous pourrez également utiliser votre avatar comme autocollant. Comme l’entreprise travaille encore sur les avatars, en particulier, la firme crée une nouvelle section pour décrire la fonctionnalité.

Dans cette capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir que la nouvelle section a une image d’en-tête en haut. Puisque WhatsApp et Facebook sont tous deux développés par la même société, il semble probable que les avatars sur WhatsApp soient tirés de Facebook. Vous serez également en mesure de modifier votre avatar afin qu’il puisse être utilisé comme un autocollant que vous pourrez partager avec vos contacts.

En outre, WhatsApp travaille sur la possibilité de masquer le statut en ligne. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront choisir qui peut vous voir lorsque vous êtes en ligne sur WhatsApp.

Selon la capture d’écran ci-dessous, WhatsApp a l’intention d’inclure une nouvelle option appelée « Dernière vue et en ligne » sous Paramètres de confidentialité > Dernière vue. Vous pouvez choisir entre « même que la dernière fois vue » ou « tout le monde » dans cette section pour contrôler qui peut vous voir une fois que vous êtes en ligne.

La deuxième option copie les paramètres de la dernière vue, donc si vous sélectionnez « identique à la dernière vue », par exemple, les personnes qui ne peuvent pas voir votre dernière vue puisque vous avez sélectionné « Personne » ou « Mes contacts sauf » ne pourront probablement pas la voir lorsque vous serez en ligne.

WhatsApp offre également à quelques bêta-testeurs la possibilité de filtrer à nouveau les discussions non lues. Grâce à cette fonctionnalité, les gens pouvaient filtrer leurs discussions pour que seules celles contenant de nouveaux messages s’affichent.

Filtre sur les discussions non lues

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, les utilisateurs peuvent utiliser le nouveau filtre de chat non lu pour rechercher des chats et des messages. Ils peuvent ainsi voir la liste de tous leurs messages non lus, même s’ils ont déjà identifié certains d’entre eux comme lus. Le mois dernier, cette fonctionnalité a également été ajoutée à la version bêta de WhatsApp pour iOS. Certains testeurs de la version bêta ont obtenu cette fonctionnalité aujourd’hui, et elle pourrait être diffusée à davantage de personnes dans les semaines à venir.

Cependant, les deux fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont toujours en cours de développement, et il faudra probablement un certain temps avant que les utilisateurs puissent y accéder. Récemment, il a été rapporté que WhatsApp travaille sur des réactions rapides pour les mises à jour de statut et déploie une vue de galerie remaniée pour son application de bureau.