Sony acquiert Repeat.gg pour élargir son offre d’e-sport

Sony a récemment annoncé l’acquisition de Repeat.gg, une plateforme de tournois, comme le rapporte The Verge. Repeat.gg est connu dans le monde de l’e-sport avec plus de 2,3 millions de participants. Elle propose également des jeux populaires comme Fortnite, League of Legends et Call of Duty : Warzone.

Sony se réjouit de son dernier investissement et a déclaré qu’elle allait explorer d’autres moyens de permettre aux joueurs de s’engager dans des jeux compétitifs et d’élargir leurs offres e-sports, comme le rapporte GamesIndustry.

Grâce à cette acquisition, Repeat.gg aura accès à davantage de titres de jeux, de ressources et de technologies. En outre, la plateforme continuera à prendre en charge les PC, les mobiles et les autres consoles.

Cette acquisition fait suite à l’acquisition par Sony de Evo, un prestigieux tournoi de STR, l’année dernière. En outre, Sony a organisé ses propres tournois par le biais de sa plateforme Tournaments. À mesure que Sony se développe dans les jeux à service en direct, il semble qu’elle cherche d’autres moyens de rassembler les joueurs pour des compétitions.

Sony a le vent en poupe. Avec une série de transactions récentes, Sony continue d’aller de l’avant et d’évoluer avec les temps qui changent.

Récemment, elle a conclu les acquisitions de Bungie et de Haven Studios. En mai 2021, elle a annoncé un partenariat majeur avec Discord. Bungie est le développeur de Destiny 2, et a été acquis par Sony pour environ 3,6 milliards de dollars. Cependant, bien qu’elle soit sous l’égide de Sony, elle continuera à publier et à développer ses jeux de manière créative et indépendante. Dans un article de blog, Pete Parsons, PDG de Bungie, a déclaré que les futurs jeux en développement ne seront pas des exclusivités PlayStation.

La semaine dernière également, Sony a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour acquérir Haven Studios. Bien que Sony ait annoncé ce partenariat il y a un an, cette fois-ci, le studio fait partie des studios PlayStation de premier plan. Le premier titre de Haven sera un nouveau jeu multijoueur AAA, selon un article de blog de Raymond.

Enfin, l’un des derniers partenariats en date a été conclu avec Discord. Cependant, les détails sont minces et, selon Sony, ils travaillent dur pour connecter Discord à leur expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Personne ne sait encore si une application Discord à part entière sera disponible sur PlayStation ou si l’intégration sera plus limitée.

En outre, Sony investit dans Discord dans le cadre de son tour de table de série H en tant qu’investisseur minoritaire.

C’est vrai, Sony a le vent en poupe, et cela ne semble pas près de s’arrêter. Toutes ses acquisitions sont axées sur l’optimisation d’une meilleure expérience utilisateur sur la plate-forme, qui pourrait mobiliser davantage d’utilisateurs à l’avenir.