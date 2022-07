De nouvelles fuites révèlent de nombreux détails sur les Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, la Watch 5 et les Buds Pro 2

Alors que nous commençons à prendre quelques jours de vacances, Samsung se prépare quant à elle au lancement des Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5, et Galaxy Buds Pro 2. L’entreprise tiendra son prochain événement Unpacked le 10 août où tous ces produits seront révélés. Nous en savons déjà beaucoup à leur sujet, notamment à quoi ils peuvent ressembler, ce qu’ils offriront en termes de spécifications, et combien ils coûteront ? Cela dit, rien n’est officiel tant que ce n’est pas officiel, donc toutes les informations supplémentaires sont bienvenues.

#SamsungUnpacked

Z Fold4:

256/512 GB + 12GB RAM

Graygreen, Phantom Black, Beige Z Flip4

128/256/512 GB + 8 GB RAM

Blue, Graphite, Pink Gold, Bora Purple Configs and colours based on retail, not the Samsung exclusive ones. There could be 1 TB Versions and more colours. — SnoopyTech (@_snoopytech_) July 22, 2022

SnoopyTech, une source qui fournit généralement de très bonnes informations, affirme que le Galaxy Z Fold 4 sera livré avec 12 Go de RAM qui sera associé à 256 Go ou 512 Go de stockage. Il n’exclut pas la possibilité d’une variante de 1 To, mais ne mentionne pas la version de 128 Go qui a été mentionnée dans une récente fuite. Il précise que son tweet concerne les variantes qui seront vendues par des tiers, et n’inclut pas les modèles qui seront vendus exclusivement par Samsung.

Le Z Fold 4 sera disponible en gris vert, noir, et beige, ce qui indique que la prétendue version rouge ne sera disponible que par Samsung.

Le Galaxy Z Flip 4 aura 8 Go de RAM et les options de stockage comprendront 128 Go, 256 Go et 512 Go. Les options de couleur comprendront le bleu, le graphite, l’or rose et le violet.

Un Z Flip 4 plus cher que son prédécesseur

Initialement, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Z Fold 4 et le Z Flip 4 seront moins chers que leurs prédécesseurs, mais un rapport récent a déclaré que le Z Flip 4 pourrait être un peu plus cher. Selon un blog appelé Gizpaw, un revendeur européen a déjà listé les smartphones, et selon les listings, le Z Fold 4 de 256 Go vous coûtera 1 863 € et le modèle de 512 Go sera vendu à 1 981 €. Selon le même site, le Z Flip 4 de 128 Go coûtera 1 080 €, l’édition de 256 Go sera vendue 1 158 € et le modèle le plus puissant atteindra 1 275 €.

Pour rappel, le Z Fold 3 de 256 Go était de 1 799 € et celui du Z Flip 3 de 128 Go était de 1 049 €.

SnoopyTech a carrément déclaré que ces prix sont faux et a mis en doute la crédibilité de Gizpaw. Il pense que les prix resteront les mêmes que ceux de la dernière génération, étant donné que les smartphones pliables actuels de Samsung, notamment le Z Flip 3, ont plutôt bien marché. De toute façon, les prix mentionnés par Gizpaw semblent erronés, il est donc possible qu’il ne s’agisse que de chiffres provisoires.

Les smartphones pliables sont déjà assez chers et Samsung travaillerait sur un smartphone pliable Galaxy A de milieu de gamme pour les rendre plus accessible.

Snoopy indique également que la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung, qui devrait remplacer la Classic (et abandonner la bague tournante) et offrir une autonomie de trois jours, sera disponible en noir et en titan, tandis que le modèle standard sera disponible en graphite, saphir, argent et or rose.

Et enfin, si vous attendez les Galaxy Buds Pro 2, Snoopy a également des nouvelles pour vous. Selon lui, le successeur des Buds Pro, qui sont les écouteurs les plus haut de gamme de la société sud-coréenne et l’un des meilleurs, coûtera 229 euros, soit le même prix que l’année dernière.