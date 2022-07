Le nouvel onglet Fil de publications de Facebook met l’accent sur le flux chronologique

L’onglet « Fil de publications » lui-même est divisé en sous-sections telles que Tout, Favoris, Amis, Groupes, etc . Ces sous-sections filtrent les publications de votre flux en catégories qui vous intéressent. Ces sous-sections filtrent les messages de votre flux en catégories auxquelles vous êtes susceptible de vous intéresser. Chacune de ces sections contient des messages classés par ordre chronologique, les messages les plus récents étant placés en haut.

Mais l’annonce de Zuckerberg a clarifié une chose : ce n’est pas parce que Facebook vous offre cette fonctionnalité pour vous aider à suivre les publications les plus importantes pour vous sur les réseaux sociaux que le fil d’accueil avec lequel vous avez probablement une relation d’amour-haine va disparaître : « L’application s’ouvrira toujours sur un flux personnalisé dans l’onglet Accueil, où notre moteur de découverte vous recommandera le contenu qui, selon nous, vous intéresse le plus. »

Selon la publication de Zuckerberg, l’onglet « Fil de publications » est un endroit dans votre flux Facebook où vous pouvez afficher « les publications de vos amis, groupes, pages et autres séparément dans l’ordre chronologique » . En fait, vous pouvez utiliser cet onglet pour vous concentrer sur le contenu qui vous intéresse le plus sur Facebook (celui de vos proches).