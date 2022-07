Instagram vous permet désormais d’acheter des produits directement par chat

La dernière fonctionnalité de chat d’Instagram n’a rien à voir avec les thèmes de chat et tout à voir avec la possibilité de payer des produits par message direct.

Lundi, la société mère d’Instagram, Meta, a annoncé la nouvelle fonctionnalité de paiement par une discussion depuis un tweet.

Essentiellement, avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’Instagram peuvent contacter une petite entreprise par le chat Instagram, passer une commande pour un produit de cette entreprise, puis payer le tout dans l’interface de la discussion.

Now you can make purchases and track orders directly in chats with small businesses on @instagram in the US 🛍https://t.co/8tXA0AkhpQ pic.twitter.com/nFzn7d0YDl

—Meta Newsroom (@MetaNewsroom) July 18, 2022