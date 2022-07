Instagram convertit toutes les vidéos en Reels pour se rapprocher de TikTok

Au début du mois, Instagram a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui transforme les vidéos postées par les utilisateurs en Reels. Si vous vous comptez parmi les personnes qui pensent que c’est une mauvaise idée, il y a une mauvaise nouvelle. Instagram vient d’annoncer que toutes les vidéos d’une durée inférieure à 15 minutes seront automatiquement partagées sous forme de Reels.

Ce changement, qui va être mis en œuvre dans les semaines à venir, aura un impact majeur. Si vous avez un profil public, vos vidéos n’apparaîtront pas dans la section Reels d’une autre personne au hasard. Aujourd’hui, elles n’apparaissent que sur le flux principal des personnes qui vous suivent.

📣 Reels Updates 📣

We’re announcing new features making it easier and more fun to collaborate, create and share Reels. These updates include:

—Reels Video Merge

—Reels Templates

—Remix Improvements

—Dual Camera

Check them out and let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/XZUiqmANSX

—Adam Mosseri (@mosseri) July 21, 2022