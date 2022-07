Amazon Prime Video fait peau neuve à la manière de Netflix

Amazon a mis à jour sa plateforme de streaming vidéo Prime Video, ce qui se traduit par une nouvelle interface utilisateur visant à faciliter la navigation. Ce nouveau design partage également une ressemblance avec Netflix et même Disney+.

Le changement le plus évident est la barre de navigation nouvellement positionnée, qui se trouve désormais dans le coin gauche, après avoir été déplacée vers le haut. Le panneau de navigation comprend six catégories principales (Accueil, Boutique, Trouver, TV en direct, Gratuit avec publicité et Mes affaires), puis des sous-catégories telles que « Films », « Séries TV » et « Sports » pour l’Accueil, et « Chaînes » ou « Louer ou acheter » pour la Boutique.

Il est également possible de trouver facilement le contenu des sports et des émissions en direct grâce au menu de sous-navigation des sports et à la nouvelle page des émissions en direct. Le contenu s’affichera de manière facile à trouver avec des carrousels dans la section Sports et plus encore.

Outre la barre de navigation latérale, un autre élément repris de Netflix est le « Classement du Top 10 », qui permet aux utilisateurs de visualiser les contenus les plus populaires et les plus tendance sur la plateforme. Il y a aussi un super carrousel qui présente les films originaux et exclusifs d’Amazon ainsi que Prime Video Cinema dans un format plus grand, analogue à une affiche.

Enfin, la page d’accueil comporte une ligne « Continuer à regarder ».

Un déploiement progressif

Amazon Prime Video dispose également d’un badge bleu pour le contenu inclus dans l’abonnement et d’une icône de sac à provisions pour le contenu disponible à la location ou à l’achat. De plus, la section Mon abonnement inclut désormais toutes les vidéos faisant partie de l’abonnement Prime. Elle améliore également l’aspect visuel et rend « l’expérience moins chargée et moins accablante » pour les clients. En outre, la section « Trouver » a également subi quelques changements de conception, notamment une simplification, des suggestions de recherche en temps réel et la possibilité de filtrer la recherche en fonction du genre ou du contenu 4K UHD.

La version remaniée d’Amazon Prime Video est déployée cette semaine pour Android, Fire TV et même Android TV dans le monde entier. Ses versions iOS et Web seront publiées plus tard dans l’année. A