Google veut que Fuchsia exécute des applications Android en mode natif

L’équipe Starnix semble actuellement travailler à rendre Fuchsia compatible avec Android et ses applications . Tout ceci semble suggérer que Google travaille activement pour apporter Fuchsia à plus d’appareils.

Pour créer une relation plus directe, la société a créé un projet appelé device/google/fuchsia dans le code public d’Android (AOSP) en 2019 qui créerait des builds du Runtime Android conçus pour les appareils fonctionnant avec Fuchsia. Le travail sur le projet s’est arrêté au début de l’année 2021 et cette semaine, tout le code le concernant a été retiré d’Android.

Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Google aurait pensé à faire migrer les appareils Android et Chrome, y compris ses smartphones Pixel, vers Fuchsia, et même Samsung contribue à son développement. Quelques rapports ont également indiqué que les futurs smartphones Samsung pourraient fonctionner sous Fuchsia.