Bien que Samsung inonde le marché des smartphones pliables, le Galaxy Z n’est pas la seule gamme de produits qui change de forme en une fraction de seconde — en fait, cette version du facteur de forme pliable n’est peut-être pas idéale dans tous les scénarios d’utilisation.

Microsoft a une vision différente d’un smartphone qui se plie, une vision qui implique deux écrans au lieu d’un seul écran flexible. Le Surface Duo représente un facteur de forme complètement différent des modèles Galaxy Z, offrant une expérience Android à double écran unique en son genre. Mais tout comme pour le Galaxy Z Fold, le prix a été un obstacle majeur à l’adoption plus large du Surface Duo. Il semble que Microsoft ait pu anticiper cette réalité et créer un modèle Surface Duo plus abordable qui a été annulé et gardé secret jusqu’à présent.

Le design du Surface Duo détonne pour un smartphone pliable. Plutôt que d’être un smartphone qui se transforme en tablette et vice-versa, il offrait une expérience Android qui impliquait un second écran, de la même manière que certaines configurations d’ordinateurs disposent d’un second écran. Si la conception était en grande partie saine, l’exécution était discutable. À son crédit, Microsoft continue de résoudre bon nombre des problèmes logiciels qui affectent ses appareils, ce qui les rend plus attrayants plusieurs mois après leur sortie.

Cela dit, le Surface Duo et surtout le Surface Duo 2 étaient chers le jour du lancement, avec des prix de départ respectivement de 1 399,99 dollars et 1 499 dollars – 1 599 euros. Vous pouviez, bien sûr, attendre des mois plus tard que les prix baissent (comme ils ont fini par le faire), mais il n’y a aucune garantie que cela se produise toujours. Il aurait été préférable que Microsoft lance une version de milieu de gamme de l’appareil avec un prix plus accessible dès le départ, et apparemment, c’est ce qu’elle a presque fait.

Windows Central rapporte qu’une annonce eBay maintenant supprimée (précédemment archivée) révélait un appareil Microsoft annulé dont le nom de code était Cronos. Après quelques recherches, il a été révélé qu’il s’agissait d’un Surface Duo de milieu de gamme qui aurait été abandonné à la fin de l’année 2021, mais pas avant d’avoir atteint un état qui semblait presque prêt pour la production. Selon la liste eBay, la version « Lite » du Surface Duo est presque comme un Surface Duo 1.5 — il avait un design analogue à la première version du Surface Duo avec des écrans complètement plats. La variante inédite avait également un extérieur en plastique et embarquait un Snapdragon de milieu de gamme, probablement de la série 600.

Microsoft préfère se concentrer sur le Surface Duo 3

Cela dit, il arbore également ce qui ressemble à une configuration à double caméra analogue à celle du Surface Duo 2. Malheureusement, aucun autre détail n’était disponible, y compris le prix cible de cet appareil. Microsoft aurait annulé Cronos pour se concentrer sur le développement du Surface Duo 3, qui n’est pas attendu avant 2023. Cela suggère qu’il n’y aura pas d’appareil Surface Duo cette année, et que le produit phare actuel sera déjà très obsolète au moment où son successeur arrivera.

Cependant, il reste une chance que Microsoft finisse par proposer un Surface Duo de milieu de gamme, qui pourrait s’appeler le Surface Duo Go, conformément à la marque Surface. L’entreprise attend peut-être simplement que les pièces se mettent en place, comme des matériaux et des assemblages moins chers, avant de passer à l’action.