La prochaine Mobvoi TicWatch Pro 4 est attendue comme un fleuron de Wear OS 3

Après l’engouement initial autour de Wear OS 3 l’année dernière, la plateforme de Google dédiée aux smartwatches ne fait plus parler d’elle une fois de plus. Bien qu’il y ait eu des annonces de fonctionnalités entre-temps, l’intérêt s’est émoussé lorsqu’il est devenu évident que très peu d’amateurs de smartwatches seraient en mesure d’expérimenter le dernier et le meilleur Wear OS à moins d’acheter une nouvelle Samsung Galaxy Watch. Il y a peut-être eu une période d’exclusivité entre Samsung et Google, mais elle est apparemment terminée.

Nous avons déjà quelques smartwatches potentiellement fantastiques à attendre d’ici la fin de l’année — notamment la Pixel Watch de Google et la Galaxy Watch 5 de Samsung — et il semble que nous puissions en ajouter une autre à la liste grâce à Mobvoi et sa marque TicWatch.

Mobvoi a apparemment envoyé des e-mails à certains clients à propos d’un nouveau dispositif, comme l’a repéré 9to5Google. Et, tout porte à croire qu’une smartwatch Wear OS phare est en route. Aucun nom n’est mentionné, mais il est probable qu’il s’agisse de la TicWatch Pro 4. Personnellement j’ai été séduit par la TicWatch Pro 3 qui a été lancée en 2020, et par la version Ultra qui a suivi en 2021.

Dans son e-mail, Mobvoi mentionne une montre phare avec un design haut de gamme. Il est également question d’une longue autonomie, de la prise en charge des paiements NFC et du GPS, et d’une protection étanche IP68. Autrement dit, il s’agit clairement d’un modèle premium. La communication parle également de la possibilité de surveiller les battements cardiaques irréguliers (fibrillation auriculaire) et les niveaux de stress — ces fonctions sont également présentes sur la TicWatch Pro 3 Ultra, mais Mobvoi laisse entendre que le nouveau modèle offrira d’autres améliorations.

Comme nous l’avons entendu à la Google I/O 2022, la plateforme Wear OS et les appareils qui la prennent en charge bénéficient d’un nouvel élan. Il semblerait que Mobvoi veuille en faire partie, l’e-mail indiquant que le produit en question est « sur le point de sortir ».

Enfin relancer Wear OS

Seuls Mobvoi, avec la marque TicWatch, et Fossil, avec son impressionnante série de smartwatches, ont porté haut les espoirs de Wear OS. Pendant ce temps, l’Apple Watch a continué à se renforcer d’année en année.

Les signes pour l’avenir sont toutefois prometteurs. Google a investi plus de temps et d’efforts dans Wear OS récemment, tandis que Samsung a basculé ses propres montres sur la plateforme — et sa nouvelle série de smartwatches va aller en ce sens.