Samsung révèlera ses Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 lors d’un Galaxy Unpacked le 10 août

Selon une récente fuite de Evan Blass, Samsung tiendra son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 août 2022. C’est à cette occasion que nous verrons très certainement le Galaxy Z Fold 4, le Galaxy Z Flip 4, ainsi que les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro être annoncés sur scène.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU —Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

L’image que Blass a partagée sur Twitter représente une invitation apparemment officielle pour un événement Galaxy Unpacked prévu pour le 10 août, et son design général correspond définitivement à certaines précédentes invitations que nous avons vues. Il y a également un rendu flou du Galaxy Z Flip 4, qui est très probablement le même que celui qui a été divulgué par Blass la semaine dernière. Dans l’ensemble, ce n’est pas une invitation terriblement excitante, nous avons certainement vu mieux de Samsung par le passé.

Et, selon Blass, l’événement se déroulera sous le slogan « Unfold Your World », ce qui est pour montrer encore plus le « manque de créativité ». Samsung n’est-il pas excité par ses prochains appareils pliables ? À en juger par les rumeurs que nous avons entendues, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 seront simplement des améliorations évolutives par rapport à leurs prédécesseurs, avec peu de nouvelles améliorations importantes, ce qui explique le manque d’excitation de la part de la firme sud-coréenne.

Cette date probable du Galaxy Unpacked corrobore avec certaines prévisions d’une annonce début août et d’un potentiel lancement sur le marché 16 jours plus tard, soit le 26 août dans le cas présent. L’année dernière, par exemple, l’événement d’annonce du Z Fold 3/Z Flip 3 a eu lieu le 11 août et les appareils ont été mis en vente le 27 août.

Deux nouvelles smartwatches aussi

Donc, à en juger par tout cela, vous devrez probablement retenir la date si les prochains appareils pliables et wearables de Samsung suscitent un quelconque intérêt.

Parallèlement aux nouveaux téléphones, les rapports suggèrent que nous pourrions également voir une nouvelle génération de smartwatches Samsung, composée de la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro. Des rendus de ces smartwatches ont fuité plus tôt ce mois-ci, semblant confirmer que ni l’une ni l’autre n’inclura une bague tournante physique cette fois-ci, abandonnant une caractéristique appréciée des fans des dispositifs Galaxy Watch précédents.