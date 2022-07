Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de nouvelles puces M2 attendus en 2022-2023

Apple a récemment présenté de nouveaux modèles de MacBook Air et Pro équipés de ses dernières puces M2 et les rumeurs ont déjà laissé entrevoir d’autres Mac à venir. Et maintenant, nous avons quelques détails sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces rafraîchis, grâce à Mark Gurman de Bloomberg.

La dernière lettre d’information Power On de Gurman révèle qu’Apple travaille déjà au lancement des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les prochaines puces M2 Pro et M2 Max. Ceux-ci succéderont aux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des puces M1 Pro et M1 Max qui ont été lancés l’année dernière.

Il est révélé que les nouveaux modèles de MacBook Pro seront plus ou moins identiques aux modèles actuels, avec l’avantage supplémentaire de meilleures performances que les puces M1 Pro et M1 Max. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de meilleurs écrans avec une encoche, un meilleur assortiment de ports, et plus encore.

En dehors de cela, le M2 Pro et le M2 Max sont également dits « se concentrer pour être sur le côté graphique, tout comme avec le M2 standard ». Pour ceux qui ne le savent pas, la puce M2 offre des performances 18 % supérieures et un GPU 35 % plus performant. On peut donc s’attendre à ce que le M2 Pro et le M2 Max apportent des améliorations par rapport à la version standard du M2.

Cela s’avérera bénéfique pour divers professionnels comme les monteurs vidéo et plus encore.

Automne 2022 et printemps 2023.

Nous avons également un calendrier de lancement possible ; il est probable que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces mis à jour seront lancés entre cet automne et le printemps 2023. Toutefois, il ne s’agit pas d’un calendrier officiel, et il est possible que le lancement soit retardé. Même le calendrier de vente pourrait subir des retards et il n’y a aucune information officielle à ce sujet pour le moment.

Par conséquent, il est préférable d’attendre que d’autres détails apparaissent pour se faire une idée précise de la future feuille de route d’Apple pour les Mac. La présentation de la nouvelle gamme MacBook Pro d’Apple est prévue entre l’automne 2022 et le printemps 2023.