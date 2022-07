Avec sa série d’iPhone 15, Apple vise à fracturer la gamme d’iPhone

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il semble que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront des smartphones très différents de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max, avec davantage de changements que ce que nous voyons habituellement sur les modèles Pro. Mais avec la gamme d’iPhone 15, Apple pourrait également différencier de manière significative les gammes Pro et Pro Max.

En effet, d’après Ming-Chi Kuo, un analyste qui a l’habitude d’obtenir des informations sur Apple, l’iPhone 15 Pro Max pourrait être équipé d’une caméra périscopique, tandis que l’iPhone 15 Pro serait doté d’un téléobjectif plus conventionnel.

Une caméra périscopique est capable de zoomer davantage, et nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles elle serait ajoutée à l’iPhone depuis longtemps. Mais, Kuo a des informations supplémentaires, indiquant qu’il offrirait probablement soit un zoom optique 5x ou 6x (contre 3x sur les modules téléobjectifs actuels d’Apple), et qu’il utiliserait un capteur de 12 mégapixels et aurait une ouverture f/2,8.

Cela ne correspondrait toujours pas au zoom optique 10x offert par des appareils comme le Galaxy S22 Ultra Samsung, mais cela constituerait certainement une mise à niveau importante.

Cependant, il s’agit d’une mise à niveau que vous n’obtiendrez apparemment que si vous optez pour l’iPhone le plus grand et le plus cher d’Apple — le modèle Pro n’est pas suffisant, il faut opter pour le modèle Pro Max. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Max standard pourraient bien continuer à être dépourvus de toute sorte de téléobjectif, et pourraient également être moins puissants, étant donné que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max auraient des chipsets moins performants que les modèles Pro cette année.

De réelles différences ?

Cette fracture pourrait faire en sorte que chacun des modèles d’iPhone 15 d’Apple se sentent très différent les uns des autres, mais il pourrait y avoir au moins un peu plus d’unité avec la gamme d’iPhone 16, car Kuo affirme que pour ces smartphones, les deux modèles Pro obtiendront une caméra périscope — et qu’elle sera analogue à ce que nous voyions sur l’iPhone 15 Pro Max.

D’ici là, peut-être qu’Apple reviendra à une division principale entre les modèles Pro et les modèles standard. Mais, Apple pourrait avoir d’autres fonctionnalités ou mises à niveau prévues qu’elle pourrait réserver à l’iPhone 16 Pro Max.

Quoi qu’il en soit, pour les deux prochaines années au moins, il semble qu’il y ait beaucoup plus de choix entre les différents modèles d’iPhone.